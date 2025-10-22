< sekcia Ekonomika
Nemecký koncern Trumpf vykázal za obchodný rok 2024/2025 stratu
Firma v období od júla do konca júna, vykázala stratu 23,4 milióna eur.
Autor TASR
Ditzingen 22. októbra (TASR) - Nemecký priemyselný koncern Trumpf, líder v oblasti obrábacích strojov a priemyselných laserov, oznámil za skončený obchodný rok 2024/2025 stratu. Ako dôvod uviedol zložitú ekonomickú situáciu a náklady spojené s redukciou pracovných miest. Informovala o tom agentúra DPA.
Spoločnosť uviedla, že za obchodný rok 2024/2025, čo predstavuje obdobie od júla do konca júna, vykázala stratu 23,4 milióna eur. Na porovnanie, v predchádzajúcom obchodnom roku zaznamenala zisk na úrovni 392,8 milióna eur.
Zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT) sa prepadol o vyše 88 %. Dosiahol 59 miliónov eur, zatiaľ čo za predchádzajúci obchodný rok vykázala firma EBIT na úrovni 442 miliónov eur. Po úprave o prijaté štrukturálne opatrenia zaznamenal EBIT 230 miliónov eur.
Už koncom júla oznámila spoločnosť predbežné výsledky, v rámci ktorých zverejnila vývoj tržieb. Ako vtedy uviedla, tržby za obchodný rok 2024/2025 klesli o 17 % na 4,3 miliardy eur. Zverejnila aj výsledky v oblasti objednávok, pričom ich objem dosiahol 4,2 miliardy eur. Oproti predchádzajúcemu roku to znamená pokles o 7 %.
Šéfka firmy Nicola Leibinger-Kammüllerová ako hlavný dôvod nepriaznivých výsledkov spoločnosti uviedla „spomaľovanie rastu svetovej ekonomiky a geopolitickú neistotu“. Je však presvedčená, že to najhoršie má firma, ktorá na jar oznámila zrušenie zhruba 1000 pracovných miest, už za sebou.
Spoločnosť uviedla, že za obchodný rok 2024/2025, čo predstavuje obdobie od júla do konca júna, vykázala stratu 23,4 milióna eur. Na porovnanie, v predchádzajúcom obchodnom roku zaznamenala zisk na úrovni 392,8 milióna eur.
Zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT) sa prepadol o vyše 88 %. Dosiahol 59 miliónov eur, zatiaľ čo za predchádzajúci obchodný rok vykázala firma EBIT na úrovni 442 miliónov eur. Po úprave o prijaté štrukturálne opatrenia zaznamenal EBIT 230 miliónov eur.
Už koncom júla oznámila spoločnosť predbežné výsledky, v rámci ktorých zverejnila vývoj tržieb. Ako vtedy uviedla, tržby za obchodný rok 2024/2025 klesli o 17 % na 4,3 miliardy eur. Zverejnila aj výsledky v oblasti objednávok, pričom ich objem dosiahol 4,2 miliardy eur. Oproti predchádzajúcemu roku to znamená pokles o 7 %.
Šéfka firmy Nicola Leibinger-Kammüllerová ako hlavný dôvod nepriaznivých výsledkov spoločnosti uviedla „spomaľovanie rastu svetovej ekonomiky a geopolitickú neistotu“. Je však presvedčená, že to najhoršie má firma, ktorá na jar oznámila zrušenie zhruba 1000 pracovných miest, už za sebou.