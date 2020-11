Nemecký koncern Volkswagen v najbližších rokoch investuje miliardy eur

Wolfsburg 13. novembra (TASR) - Koncern Volkswagen chce aj napriek neistotám spôsobeným koronakrízou udržať svoje investície v najbližších piatich rokoch stabilné. Až polovica z plánovaného celkového objemu (do konca roka 2025) 150 miliárd eur bude smerovať do technológií budúcnosti, ako sú alternatívne pohony či digitalizácia.Volkswagen v piatok po zasadnutí dozornej rady, ktorá rozhodovala o investíciách v najbližších piatich rokoch, uviedol, že 73 miliárd eur bude smerovať do rozvoja elektromobility, hybridných technológií a vlastného softvéru. Na vývoj elektrických pohonov je určených 35 miliárd eur, čo je o 2 miliardy eur viac v porovnaní s posledným investičným plánom z konca roka 2019. Investície do digitalizácie predstavujú 27 miliárd eur, čo je takmer dvojnásobok v porovnaní s plánmi približne spred roka.Celková suma 150 miliárd eur zostala v porovnaní s predchádzajúcim plánom takmer nezmenená, aj keď vyhliadky automobilového priemyslu sú v porovnaní s koncom vlaňajška podstatne neistejšie predovšetkým z dôvodu koronakrízy.Koncern počíta v najbližších piatich rokoch s miernym rastom svetovej ekonomiky a najdôležitejších trhov. Volkswagen chce zefektívniť procesy v rámci skupiny a zrušiť modely, o ktoré je slabý záujem. Dozorná rada tiež rozhodla o presune výroby dôležitého modelu Volkswagen Passat z Emdenu do Bratislavy . Passat sa začne v Bratislave vyrábať od roku 2023. Spoločne s ním sa v bratislavskom závode Volkswagenu budú produkovať aj Škody Superb, čo má v rámci koncernu znížiť náklady.V závode v Emdene, kde sa Passat stále vyrába, sa bude po modeli ID.4 produkovať ďalší elektromobil ID Aero.