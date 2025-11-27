< sekcia Ekonomika
Nemecký koncern Wacker Chemie plánuje zrušiť zhruba 1500 miest
Firma Wacker Chemie sídliaca v Mníchove zamestnáva v súčasnosti po celom svete približne 16.600 ľudí, z nich zhruba 10.700 na domácom trhu.
Autor TASR
Mníchov 27. novembra (TASR) - Nemecký chemický koncern Wacker Chemie plánuje zrušiť približne 1500 pracovných miest. Prepúšťanie je súčasťou širšieho plánu redukcie nákladov, od čoho si firma, ktorá čelí vysokej strate a nákladom na energie, sľubuje úsporu zhruba 300 miliónov eur ročne. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Firma Wacker Chemie sídliaca v Mníchove zamestnáva v súčasnosti po celom svete približne 16.600 ľudí, z nich zhruba 10.700 na domácom trhu. Rušenie pracovných pozícií pocítia v najväčšej miere práve nemeckí zamestnanci.
Nemecké chemické firmy, ktoré patria medzi energeticky najnáročnejšie podniky, výrazne doplácajú na vysoké náklady na energie. Samotná Wacker Chemie spotrebováva takmer 1 % z celkového objemu elektrickej energie v Nemecku, pritom nepatrí medzi najväčšie spoločnosti. Za deväť mesiacov tohto roka zaznamenala firma, ktorá je najväčším dodávateľom polykryštalického kremíka pre výrobcov polovodičov, čistú stratu takmer 105 miliónov eur.
