Nemecký konglomerát Siemens dosiahol za minulý rok rekordný zisk

Berlín 14. novembra (TASR) - Nemecký priemyselný konglomerát Siemens vykázal za minulý obchodný rok rekordný zisk, ktorý však do veľkej miery podporili mimoriadne príjmy. Spoločnosť navyše upozornila, že prípadné obchodné spory medzi krajinami prostredníctvom zvyšovania dovozných ciel sa môžu negatívne odraziť na jej výsledkoch v nasledujúcich 12 mesiacoch. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA a AFP.



Siemens vo štvrtok zverejnil, že za obchodný rok 2023/2024, ktorý sa skončil v septembri, zaznamenal zisk na úrovni 9 miliárd eur. V porovnaní s predchádzajúcim obchodným rokom to znamená rast o 5 %. Pod rekordný zisk sa však čiastočne podpísal jednorazový príjem Siemensu z transferu podielu v bývalej divízii Siemens Energy do jeho dôchodkového fondu.



Tržby síce tiež vzrástli, tempo rastu je však naďalej slabé. Za skončený obchodný rok dosiahol Siemens tržby na úrovni 75,9 miliardy eur, čo oproti predchádzajúcemu roku predstavuje rast iba o 1 %. Objednávky pritom klesli o 6 % na 83,1 miliardy eur.



Šéf Siemensu Roland Busch uviedol, že spoločnosť zaznamenala výrazný dopyt najmä v divíziách elektrifikácie, dopravy a priemyselného softvéru. Naopak, podmienky pre biznis v oblasti automatizácie sú naďalej zložité. Tržby v tejto divízii boli "podstatne nižšie" než za predchádzajúci obchodný rok.



Napriek tomu v nasledujúcom roku Siemens očakáva zrýchlenie rastu celkových tržieb na 3 % až 7 %. Obavy však čiastočne zvyšuje pretrvávajúca geopolitická neistota a možné obchodné spory. Spoločnosť totiž zverejnila svoje výsledky krátko po tom, ako prezidentské voľby v USA vyhral Donald Trump, ktorý v predvolebnej kampani sľúbil, že na dovoz produktov zo zahraničia uvalí plošné clo minimálne na úrovni 10 %.