Nemecký konglomerát Thyssenkrupp vykázal vysokú stratu

Essen 19. novembra (TASR) - Nemecký priemyselný konglomerát Thyssenkrupp vykázal vysokú stratu aj v ďalšom obchodnom roku, aj keď rozsah straty bol v porovnaní s predchádzajúcim rokom nižší. Za ďalšou vysokou stratou je do veľkej miery pokračujúca kríza v jeho oceliarskej divízii. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Konglomerát, ktorý produkuje pre viaceré sektory hospodárstva, od ocele až po ponorky, vykázal za obchodný rok 2023/2024, ktorý sa skončil v septembri, stratu 1,5 miliardy eur. Na porovnanie, za rok 2022/2023 dosiahla strata spoločnosti vyše dvoch miliárd eur.



V minulosti symbol nemeckej priemyselnej sily dopláca v súčasnosti na vysoké výrobné náklady na domácom trhu, klesajúce ceny jeho produktov a tvrdú konkurenciu zo strany ázijských firiem. Tieto faktory tlačia nadol najmä jeho tradičný oceliarsky biznis, pričom táto divízia zaznamenala pokles prevádzkového zisku o takmer pätinu.



Tržby dosiahli zhruba 35 miliárd eur. Oproti predchádzajúcemu obchodnému roku to predstavuje pokles o 7 %.



Generálny riaditeľ spoločnosti Miguel Lopez povedal, že "situáciu firmy naďalej ovplyvňujú veľmi zložité podmienky na trhu," trvá však na tom, že spoločnosť urobila "výrazný pokrok" v rámci momentálne prebiehajúceho procesu transformácie. Na budúci rok očakáva Thyssenkrupp návrat k zisku, ktorý by sa mal pohybovať od 100 miliónov do 500 miliónov eur.