Nemecký maloobchod je zatiaľ sklamaný z vianočných tržieb
Až 71 % opýtaných uviedlo, že návštevnosť ich predajní je nižšia než vlani, a to v centrách miest aj na predmestiach.
Autor TASR
Berlín 21. decembra (TASR) - Predvianočné tržby v Nemecku sú zatiaľ sklamaním. Vyplýva to z prieskumu nemeckých maloobchodníkov HDE. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA. Podľa prieskumu, do ktorého sa zapojilo približne 300 maloobchodníkov, až 62 % vyjadrilo nespokojnosť s doterajším vianočným predajom, zatiaľ čo pozitívne ho hodnotilo len 23 %.
Tržby zostávajú nízke a spotrebitelia sú zdržanliví, uviedol šéf HDE Stefan Genth. Maloobchod podľa neho dúfa, že predaj sa zrýchli tesne pred Štedrým dňom a zaznamená ďalšie tržby v období medzi sviatkami a Novým rokom.
Až 71 % opýtaných uviedlo, že návštevnosť ich predajní je nižšia než vlani, a to v centrách miest aj na predmestiach. V poslednú adventnú sobotu však predaj vzrástol, najmä v segmente hračiek, kníh a odevov.
Celkovo bolo s tohtoročnými vianočnými tržbami spokojných len 17 % obchodníkov, zatiaľ čo 66 % vyjadrilo nespokojnosť. Obchodníci však očakávajú zlepšenie po Vianociach, keďže mnohí zákazníci budú mať dovolenku. Genth dodal, že vyšší predaj môžu podporiť aj peňažné dary a darčekové poukážky.
HDE očakáva, že maloobchodné tržby za november a december dosiahnu celkovo 126,2 miliardy eur, čo je o 1,5 % viac ako v rovnakom období pred rokom.
