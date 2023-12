Nemecký maloobchod neočakáva výraznejšiu podporu od vianočných nákupov

Berlín 5. decembra (TASR) - Nemeckí maloobchodníci neočakávajú výraznejšiu podporu od tohtoročných vianočných nákupov, keďže dopyt je aj v súčasnom, pre maloobchod kľúčovom období roka, dosť slabý. Nálada v sektore sa síce zlepšila, naďalej však prevláda pesimizmus. Poukázali na to výsledky najnovšieho prieskumu ekonomického inštitútu Ifo. Informovala o tom agentúra Reuters.



Nálada v nemeckom maloobchode v novembri vzrástla, prvýkrát za posledné tri mesiace. Príslušný index dosiahol -8,8 bodu oproti -13,5 bodu v predchádzajúcom mesiaci. Naďalej tak zotrváva v mínusových číslach, čo znamená, že medzi podnikateľmi prevažuje pesimizmus.



"Napriek miernemu zlepšeniu nálady medzi maloobchodníkmi zostáva dopyt, ktorý bol slabý počas celého roka, naďalej problémom. A to aj v období typickom pre zvýšené nákupy pred vianočnými sviatkami," povedal Patrick Höppner, expert na maloobchodné trhy v Ifo.



Aj čo sa týka očakávaní vývoja situácie v sektore v najbližších mesiacoch, pretrváva v maloobchode pesimizmus. Nádej predstavuje zmierňovanie inflácie, ktoré by mohlo zlepšiť situáciu v sektore v budúcom roku. "Podobne ako v celkovej ekonomike, aj v samotnom maloobchode by rast cien mal pokračovať v spomaľovaní," dodal Höppner.