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Nemecký maloobchod nie je so začiatkom predvianočnej sezóny spokojný
HDE uskutočnila prieskum na vzorke 250 maloobchodníkov, pričom 55 % z nich dalo najavo nespokojnosť s biznisom v dňoch pred prvou adventnou nedeľou.
Autor TASR
Berlín 29. novembra (TASR) - Nemeckí maloobchodníci nie sú spokojní s doterajšími predvianočnými tržbami. Poukázal na to prieskum Nemeckej federácie maloobchodu (HDE), podľa ktorej zľavy na „Čierny piatok“ či počas „Čierneho týždňa“ neprilákali očakávaný počet zákazníkov. Informovala o tom agentúra DPA.
HDE uskutočnila prieskum na vzorke 250 maloobchodníkov, pričom 55 % z nich dalo najavo nespokojnosť s biznisom v dňoch pred prvou adventnou nedeľou. Iba 23 % uviedlo, že sú s vývojom ich biznisu spokojní. Napriek tomu je aj toto percento vyššie než v rovnakom období spred roka. Spotrebitelia nakupovali najmä potreby do domácnosti, zimné oblečenie, hračky, knihy a darčekové poukážky.
„Začiatok najrušnejšieho obdobia predvianočnej nákupnej sezóny priniesol maloobchodníkom pozitíva aj negatíva,“ povedal predseda HDE Stefan Genth. „Aj keď sú tržby o niečo vyššie než v rovnakom období minulého roka, porovnávanie s rokom 2025 nie je najlepšie, keďže vtedy bol biznis veľmi slabý,“ dodal.
HDE očakáva, že za november a december dosiahne nemecký maloobchod tržby v objeme 129,2 miliardy eur. Ak sa odhad vyplní, medziročne to bude znamenať rast o 2 %.
HDE uskutočnila prieskum na vzorke 250 maloobchodníkov, pričom 55 % z nich dalo najavo nespokojnosť s biznisom v dňoch pred prvou adventnou nedeľou. Iba 23 % uviedlo, že sú s vývojom ich biznisu spokojní. Napriek tomu je aj toto percento vyššie než v rovnakom období spred roka. Spotrebitelia nakupovali najmä potreby do domácnosti, zimné oblečenie, hračky, knihy a darčekové poukážky.
„Začiatok najrušnejšieho obdobia predvianočnej nákupnej sezóny priniesol maloobchodníkom pozitíva aj negatíva,“ povedal predseda HDE Stefan Genth. „Aj keď sú tržby o niečo vyššie než v rovnakom období minulého roka, porovnávanie s rokom 2025 nie je najlepšie, keďže vtedy bol biznis veľmi slabý,“ dodal.
HDE očakáva, že za november a december dosiahne nemecký maloobchod tržby v objeme 129,2 miliardy eur. Ak sa odhad vyplní, medziročne to bude znamenať rast o 2 %.