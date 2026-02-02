< sekcia Ekonomika
Nemecký maloobchod v roku 2026 neočakáva výraznejšie zlepšenie
Výhľad online maloobchodu je podstatne optimistickejší. V roku 2026 očakáva rast tržieb po očistení o ceny 3,5 % respondentov.
Autor TASR
Berlín 2. februára (TASR) - Nemecký maloobchodný sektor zostáva pri výhľade na rok 2026 rezervovaný. Takmer polovica spoločností (49 %) očakáva v porovnaní s predchádzajúcim rokom mierny až výrazný pokles tržieb. So zvýšením počíta 23 %, zatiaľ čo 29 % predpokladá stagnáciu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá v pondelok zverejnila údaje Združenia nemeckého maloobchodu (HDE).
Do prieskumu sa zapojilo takmer 600 maloobchodných spoločností. HDE očakáva, že tržby tento rok nominálne vzrastú o 2 % a po očistení o cenové vplyvy sa zvýšia o 0,5 %. Najväčším problémom podľa združenia zostáva opatrnosť spotrebiteľov. Neistota súvisiaca s napätou situáciou môže viesť k nižšej ochote investovať do väčších nákupov, uviedol výkonný riaditeľ HDE Stefan Genth.
Výhľad online maloobchodu je podstatne optimistickejší. V roku 2026 očakáva rast tržieb po očistení o ceny 3,5 % respondentov. Napriek slabému výkonu ekonomiky nemecký maloobchod v minulom roku rástol. Podľa údajov Spolkového štatistického úradu sa tržby v reálnom vyjadrení medziročne zvýšili o 2,7 %. HDE vo vlastných výpočtoch dospelo za uplynulý rok k nižším číslam. Podľa jeho údajov tržby po zohľadnení cien vzrástli o 1,5 %. Združenie uviedlo, že sa zameriava na maloobchod v užšom zmysle, ktorý nezahŕňa predaj motorových vozidiel alebo tržby z predaja na čerpacích staniciach a v lekárňach.
