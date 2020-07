Nemecký minister dopravy chce mýto takmer pre všetky vozidlá v EÚ

Berlín 22. júla (TASR) - Nemecký minister dopravy Andreas Scheuer chce počas súčasného nemeckého predsedníctva v Rade Európskej únie otvoriť cestu na zavedenie mýta na diaľniciach takmer pre všetky vozidlá po celej Európskej únii. Uviedla to agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na návrh príslušného dokumentu.



Podľa návrhu by do ôsmich rokov malo mýto platiť takmer pre všetky vozidlá až na autobusy a autokary. Platilo by tak pre všetky kamióny, dodávky či osobné autá.



K Scheuerovmu návrhu sa musia vyjadriť ďalšie ministerstvá. Zdroje z nemeckej vlády však pre agentúru Reuters uviedli, že niektorí ministri s návrhom nesúhlasia, aj keď poplatky vychádzajúce z počtu najazdených kilometrov sú považované za jedno z opatrení na ochranu klímy. To sa v priebehu dňa potvrdilo, keď ako prvé návrh zamietlo ministerstvo životného prostredia.