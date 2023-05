Nemecký minister dopravy sa pozerá na navrhovanú normu Euro 7 kriticky

Berlín 26. mája (TASR) - Nemecký minister dopravy Volker Wissing vyjadril znepokojenie nad plánmi EÚ v oblasti sprísnenia limitov pre znečisťujúce látky produkované automobilmi. Pre televíznu stanicu Welt TV uviedol, že sa netají svojím veľmi kritickým postojom a ďalšie kroky koordinuje s kolegami v rámci EÚ. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Proti plánom na zavedenie prísnejšej emisnej normy Euro 7 sa už postavilo viacero členských štátov Únie, medzi nimi aj Slovensko. Podľa predstáv Európskej komisie (EK) by mali nové pravidlá platiť od júla 2025. Komisia odhadla dodatočné náklady pre osobné automobily v priemere na 120 eur. V prípade ťažkých úžitkových vozidiel by mali stúpnuť o 2700 eur.



Nemecké ministerstvo dopravy už pred niekoľkými mesiacmi oznámilo, že na základe svojich prepočtov očakáva podstatne vyššie dodatočné náklady, než uvádza Komisia. Nové pravidlá by mohli oslabiť priemysel a viesť k vynúteným "nezmyselným investíciám", povedal Wissing. "Chceme Európu chrániť pred chybami," uviedol politik pre Welt TV.



Návrh Komisie požaduje zníženie emisií oxidu dusnatého a oxidu dusičitého, ktoré spôsobujú smog a kyslé dažde, o 35 % v prípade osobných áut a 56 % pri nákladných autách a autobusoch v porovnaní s predchádzajúcimi pravidlami.