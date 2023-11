Nemecký minister i po rozhodnutí ústavného súdu vylučuje zvýšenie daní

Berlín 16. novembra (TASR) - Nemecký minister financií Christian Lindner vylučuje zvyšovanie daní aj po rozsudku ústavného súdu o štátnom rozpočte. Základné plány spolkovej vlády zostávajú nezmenené, bude však musieť robiť efektívnejšiu politiku ako v minulom desaťročí, uviedol vo štvrtok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



"Nemáme problém s príjmami, ale už dlhé roky máme problém s nastavením priorít," povedal Lindner. Rozhodnutie súdu podľa neho vláda dôkladne analyzuje, keďže môže mať vplyv na rozpočtovú politiku na centrálnej úrovni, ako aj na úrovni spolkových krajín. Na diskusiu o zásadných dôsledkoch je ešte priskoro, zdôraznil minister.



Nemecký ústavný súd v stredu (15. 11.) rozhodol, že vláda nemôže využiť 60 miliárd eur, ktoré presmerovala do fondu na ochranu klímy. Túto sumu si vláda pôvodne požičala v rámci rozpočtu na rok 2021. Peniaze mali slúžiť na financovanie opatrení na zmiernenie následkov pandémie koronavírusu, zostali však nevyužité.



Vládna koalícia kancelára Olafa Scholza sa v roku 2022 rozhodla vložiť prostriedky do "klimatického a transformačného fondu" s odôvodnením, že investície do opatrení na ochranu klímy a na infraštruktúru pomôžu ekonomike zotaviť sa z pandémie. Ústavný súd označil tento krok za protiústavný a uviedol, že vláda bude musieť nájsť iné spôsoby, ako vyplniť vzniknutú medzeru v klimatickom fonde.