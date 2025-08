Nemecký minister financií bude v USA presadzovať kvóty na oceľ

Berlín 4. augusta (TASR) - Nemecký minister financií Lars Klingbeil bude na stretnutí so svojím americkým kolegom Scottom Bessentom presadzovať systém kvót na vývoz ocele. Ten by mal byť súčasťou obchodnej dohody Európskej únie (EÚ) so Spojenými štátmi. Povedal to pre v rozhovore rozhlasovú stanicu Deutschlandfunk. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



„Hovorí sa o systéme kvót na oceľ a bolo by dobré, keby nejaký existoval,“ povedal Klingbeil v pondelok pred plánovanou cestou do Washingtonu.



V obchodnej dohode EÚ a USA ešte nebolo dokončených niekoľko kapitol, poznamenal Klingbeil s tým, že oceľ je obzvlášť dôležitou otázkou pre nemeckú ekonomiku a pracovné miesta. „Otestujem, aké kroky je americká vláda pripravená podniknúť, a ako by mohlo vyzerať riešenie,“ povedal Klingbeil, hoci za rokovania je zodpovedná EÚ.



Obchodná dohoda, ktorú EÚ koncom júla uzavrela s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, bola v Európe prijatá so zmesou úľavy a hnevu. Stanovuje clá pre dovoz z Únie vo výške 15 % pre väčšinu produktov, ale rokovania týkajúce sa ciel pre určité sektory vrátane ocele a hliníka, na ktoré sa vzťahujú clá vo výške 50 %, pokračujú.



Nemecký kancelár Friedrich Merz v piatok (1. 8.) povedal, že EÚ bude so Spojenými štátmi rokovať o oceli so zameraním na kvóty, v rámci ktorých bude možné vyvážať oceľ bez príliš vysokých ciel.



Klingbeil vyzýva tiež na rýchle objasnenie ďalších zostávajúcich detailov v obchodnej dohode vrátane investícií, ktoré EÚ prisľúbila v energetickom sektore. „Malo by sa tak stať v najbližších dňoch,“ dodal.