Nemecký minister financií Lindner nechce vytvárať ďalšie dlhy

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Berlín 24. júla (TASR) - Nemecký minister financií Christian Lindner sa chce vyhnúť vytváraniu dodatočného dlhu, aj keď vláda naplánovala na začiatok budúceho roka opatrenia na podporu verejnosti v súvislosti s rastúcimi životnými nákladmi. TASR správu prevzala z DPA." povedal Lindner pre agentúru DPA. Reagoval tak na špekulácie, že vláda v Berlíne by sa mohla rozhodnúť opäť urobiť výnimku z prísnych fiškálnych pravidiel týkajúcich sa rozpočtu známych ako dlhová brzda.Toto ústavné pravidlo obmedzuje verejný deficit Nemecka na 0,35 % hrubého domáceho produktu (HDP), pokiaľ neexistujú výnimočné ekonomické okolnosti. V nemeckej ústave je zakotvené od roku 2011 s cieľom zabezpečiť, aby spolková a krajinské vlády hospodárili bez príjmov z úverov.Najväčšia európska ekonomika, tradične fiškálne disciplinovaná, na začiatku pandémie nového koronavírusu porušila toto dlhové pravidlo a uvoľnila miliardy eur na pomoc firmám a domácnostiam.Spolkový snem môže povoliť pozastavenie dlhovej brzdy pri "".Podľa Lindnera niektorí ľudia začali špekulovať, že Nemecko opäť urobí výnimku z dlhovej brzdy. Domnievajú sa totiž, že by sa tak mohli financovať "", čo minister označil za "" pravidiel." vyhlásil.Minister práce Hubertus Heil plánoval návrat k dlhovej brzde od roku 2023 v závislosti od ekonomickej situácie v krajine. A kancelár Olaf Scholz v piatok (22. 7.) naznačil, že by mohlo dôjsť k ďalšiemu zmierneniu pravidiel v rámci reformy dotácií na bývanie vzhľadom na rýchlo stúpajúce ceny energií.Lindner povedal, že zákonodarcovia v Bundestagu sa tomu budú venovať v rámci diskusie o rozpočte, ale poznamenal tiež, že sa neplánuje žiadny dodatočný rozpočet na tento účel.," povedal a dodal, že to si vyžaduje odvahu robiť jasné rozhodnutia o prioritách v politike.O výdavkoch sa medzi zákonodarcami v Nemecku búrlivo diskutuje vzhľadom na rast životných nákladov a cien energií počas vojny na Ukrajine a stále pokračujúcemu šíreniu ochorenia COVID-19.