Nemecký minister financií má obavy z prevzatia Commerzbank

Berlín 27. septembra (TASR) - Nemecký minister financií Christian Lindner informoval talianske ministerstvo financií o svojich obavách z akéhokoľvek nepriateľského prevzatia Commerzbank talianskou bankou UniCredit. Uviedli to dva zdroje oboznámené s touto záležitosťou. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Podľa zdrojov, ktoré nechceli byť menované, Lindner načrtol svoju pozíciu priamo talianskemu ministerstvu financií. Snahu UniCredit prevziať nemeckú banku verejne kritizoval tento týždeň aj kancelár Olaf Scholz. Obaja politici sa snažia zabrzdiť prevzatie Commerzbank, ktorá poskytuje úvery stredne veľkým firmám. Tie tvoria totiž chrbticu nemeckej ekonomiky.



To poukazuje na rast politického tlaku po tom, ako UniCredit získala kontrolu nad približne pätinou akcií Commerzbank, čím si pripravila pôdu pre možnú ponuku na prevzatie nemeckej banky.



Nemecké aj talianske ministerstvo financií odmietli správu komentovať. Medzitým sa v piatok začali rozhovory medzi oboma finančnými ústavmi o potenciálnej väzbe.



Commerzbank má viac ako 42.000 zamestnancov, vyše 25.000 firemných klientov a podieľa sa takmer tretinou na platbách v rámci nemeckého zahraničného obchodu. Je tak dôležitým pilierom nemeckej ekonomiky.



UniCredit sa tento mesiac stala najväčším investorom Commerzbank po nemeckom štáte, keď prekonala konkurentov a kúpila 4,5 % akcií od nemeckej vlády. Jej podiel v banke tak vzrástol na 9 %, pričom vláda v Berlíne má podiel vo výške 12 %.



Nemecko následne oznámilo, že pozastaví predaj zvyšného 12-percentného podielu v Commerzbank. UniCredit však tento týždeň odhalila, že s pomocou finančných derivátov viac ako zdvojnásobila svoj podiel v druhej najväčšej súkromnej banke v Nemecku na 21 %. Tento krok však musia ešte schváliť príslušné regulačné úrady. UniCredit by sa tak stala najväčším akcionárom Commerzbank.