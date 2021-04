Nemecký minister financií očakáva dohodu o minimálnej firemnej dani

Berlín 6. apríla (TASR) - Nemecký minister financií Olaf Scholz privítal prísľub americkej ministerky financií Janet Yellenovej pracovať na vytvorení globálnej minimálnej dane pre firmy. Zároveň dodal, že k dohode v tejto otázke by mohlo dôjsť do leta.



"Som presvedčený, že táto iniciatíva v oblasti zdaňovania firiem umožní ukončiť globálne preteky o čo najnižšiu firemnú daň," povedal Scholz. Reagoval tak na slová Yellenovej z pondelka (5. 4.), že USA spolupracujú s krajinami G20 na dohode o globálnej firemnej dani. Ako však Scholz dodal, akákoľvek dohoda musí zahrnovať nové pravidlá o zdaňovaní cezhraničného biznisu digitálnych koncernov.



Zhruba 140 krajín rokuje v rámci Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) o zavedení celosvetovej minimálnej dane pre firmy. To by malo zabrániť veľkým nadnárodným koncernom presúvať zisky do krajín s nízkymi daňami, ako je napríklad Írsko.