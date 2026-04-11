Nemecký minister financií presadzuje riešenie cien energií
Klingbeil zopakoval svoju výzvu na zavedenie dane z neočakávaných príjmov, nižších daní z energií a stropu cien palív.
Autor TASR
Berlín 11. apríla (TASR) - Nemecký minister financií Lars Klingbeil naďalej presadzuje štátnu intervenciu na trhu s cieľom riešiť vysoké ceny energií, ktoré sú dôsledkom vojny USA a Izraela proti Iránu. „Najúčinnejšou vecou je teraz intervencia na trhu. Vidíme to aj v iných európskych krajinách,“ povedal Klingbeil pre sobotňajšie vydanie denníka Süddeutsche Zeitung. „A myslím si, že by sme mali mať odvahu urobiť to aj my,“ dodal Klingbeil, ktorý je spolupredsedom koaličnej Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
V reakcii na rast cien na čerpacích staniciach po tom, ako konflikt na Blízkom východe zastavil plavbu ropných tankerov cez Hormuzský prieliv, nemecká vláda zaviedla opatrenie obmedzujúce zvyšovanie cien pohonných látok iba raz denne. Táto politika, ktorá nadobudla účinnosť minulý týždeň, však nedokázala ceny palív pre motoristov znížiť. Naopak, ceny pohonných látok stúpli na rekordné maximá.
Klingbeil zopakoval svoju výzvu na zavedenie dane z neočakávaných príjmov, nižších daní z energií a stropu cien palív. Proti týmto návrhom je však ministerka hospodárstva a energetiky Katherina Reicheová a skepticky je voči ním aj kancelár Friedrich Merz. Reicheová a Merz sú členmi konzervatívnej únie CDU/CSU, ktorá je hlavnou silou nemeckej vládnej koalície. O možných opatreniach pri riešení vysokých cien energií majú podľa Reicheovej lídri nemeckých vládnych strán diskutovať na koaličnom výbore v nedeľu (12. 4.).
