Nemecký minister financií sľúbil daňové stimuly na podporu investícií

Berlín 20. mája (TASR) - Nemecký minister financií Lars Klingbeil v utorok prisľúbil daňové stimuly na podporu súkromných investícií a hospodárstva krajiny, ktoré zápasí s problémami. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Klingbeil v prejave na Východonemeckom ekonomickom fóre v Bad Saarowe povedal, že nová vláda plánuje predstaviť balík na podporu investícií ešte pred letnou prestávkou. To sa zhoduje s pondelkovým (19. 5.) vyhlásením ministerky hospodárstva Katheriny Reicheovej.



Klingbeil s odvolaním sa na koaličnú dohodu medzi jeho sociálnymi demokratmi (SPD) a konzervatívnym blokom kancelára Friedricha Merza uviedol, že firmy budú môcť v priebehu nasledujúcich troch rokov odpísať 30 % svojich investícií z daní. Znížiť sa majú aj korporátne dane, poznamenal minister.



Opatrenia pre súkromný sektor má sprevádzať masívny balík vládnych výdavkov na infraštruktúru. Fond vo výške 500 miliárd eur schválil ešte predchádzajúci parlament začiatkom tohto roka.



„V priebehu niekoľkých nasledujúcich rokov budeme veľa investovať do výskumu, vývoja a infraštruktúry,“ povedal Klingbeil s tým, že peniaze budú smerovať do ciest, železníc, rýchleho internetu, životného priestoru a lacnej a ku klíme šetrnej energie.



Klingbeil potvrdil, že chce predložiť svoj návrh rozpočtu na rok 2025 novému kabinetu 25. júna.