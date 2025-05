Nemecký minister financií vyzýva kolegov z vlády, aby šetrili

Berlín 19. mája (TASR) - Nemecký minister financií Lars Klingbeil v pondelok vyzval všetky rezorty, aby pri zostavovaní rozpočtu na tento rok šetrili. A to aj napriek tomu, že vládna koalícia predtým oznámila plány na masívne vládne výdavky na infraštruktúru a obranu. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



„Ako minister financií budem trvať na tom, aby každé ministerstvo prišlo s úsporami,“ povedal Klingbeil v pondelok pre rozhlasovú stanicu Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). „Nemôžeme sedieť a relaxovať len preto, že máme špeciálny fond 500 miliárd eur na infraštruktúru a výdavky na obranu, ktoré sú teraz vyňaté z dlhovej brzdy,“ vyhlásil.



Klingbeil zo stredoľavej SPD chce svoj návrh rozpočtu predložiť kabinetu do 25. júna, aby o ňom Spolkový snem mohol prvýkrát rokovať ešte pred letnou prestávkou. Schvaľovanie rozpočtu je naplánované na september. Klingbeil uviedol, že chce predložiť rozpočet, ktorý bude starostlivo dôkladne vypočítaný a konzistentný.



Hoci novela základného zákona o tzv. dlhovej brzde, ktorá obmedzuje rast štátneho dlhu, dala koalícii priestor na investovanie do budúcnosti krajiny, podľa Klingbeila je zameraná na to, aby sa Nemecko stalo silným, a nie na zapchávanie dier v rozpočte.



Krátko pred vznikom koalície pod vedením konzervatívcov kancelára Fridricha Merza, poslanci ešte v predchádzajúcom parlamente odhlasovali zriadenie špeciálneho fondu do výšky 500 miliárd eur na obnovu chátrajúcej infraštruktúry Nemecka. Zároveň súhlasili s uvoľnením dlhovej brzdy pri výdavkoch na obranu, keďže Európa zintenzívňuje svoje plány na prezbrojenie.



Napriek tomu boli v koaličnej zmluve dohodnuté konkrétne úsporné opatrenia, ktoré sa majú premietnuť do návrhov rozpočtov. Vládne kruhy navrhujú, aby sa v tomto roku zrušilo 0,5 % pracovných miest v spolkovej správe, pričom na rok 2026 sa plánuje ich zníženie o ďalšie 2 %.