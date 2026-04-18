< sekcia Ekonomika
Nemecký minister financií žiada riešenie nedostatku leteckého paliva
Ceny kerozínu sa od začiatku vojny v Iráne viac ako zdvojnásobili.
Autor TASR
Berlín 18. apríla (TASR) - Nemecký minister financií Lars Klingbeil vyzval na prijatie opatrení na riešenie vznikajúceho nedostatku leteckého paliva v Európe. Zároveň sa vyslovil za to, aby nemecká koaličná vláda v súvislosti s vojnou v Iráne urýchlila prechod od fosílnych palív k obnoviteľným zdrojom energie. „Upozornenia na nedostatok kerozínu musíme brať veľmi vážne,“ povedal pre sobotňajšie vydanie časopisu Der Spiegel minister Klingbeil, ktorý je zároveň nemeckým vicekancelárom. „Pre mňa je to jasné - nemali by sme riešiť len problém cien, ale musíme mať vždy na pamäti aj bezpečnosť dodávok,“ vyhlásil. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Ceny kerozínu sa od začiatku vojny v Iráne viac ako zdvojnásobili. Veľká časť leteckého paliva sa totiž dováža z Blízkeho východu, pričom mnohé ropné zariadenia v regióne boli poškodené alebo zničené.
Klingbeil zároveň poukázal na to, že vplyvy konfliktu na Blízkom východe by mohli byť dlhodobé. „Nachádzame sa v situácii, ktorá je podobne náročná ako energetická kríza po ruskej invázii na Ukrajinu,“ povedal počas spiatočného letu z Washingtonu, kde sa zúčastnil na jarnom zasadaní Medzinárodného menového fondu a Svetovej banky.
Klingbeil, ktorý je spolupredsedom Sociálnodemokratickej strany Nemecka, vyzval koaličnú konzervatívnu úniu CDU/CSU na reformu energetickej politiky. „Musíme zvýšiť odolnosť krajiny a znížiť závislosť od dovozu fosílnych palív.“ Vojna v Iráne ukázala, že je to pre Nemecko kľúčová otázka, dodal. „Preto presadzujeme ďalšie urýchlenie rozširovania obnoviteľných zdrojov energií,“ poznamenal.
