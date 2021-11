Nemecký minister financií zvoní na poplach v súvislosti s infláciou

Berlín 30. novembra (TASR) - Nastupujúci nemecký minister financií Christian Lindner v utorok sľúbil, že bude presadzovať solídne verejné financie a zníženie úrovne dlhu v celej eurozóne, aby Európska centrálna banka (ECB) mohla v prípade potreby bez váhania bojovať s infláciou.



Lindner uverejnil svoje komentáre na sociálnej sieti Twitter deň po tom, ako predbežný odhad ukázal, že sa rast spotrebiteľských cien v Nemecku v novembri opäť zrýchlil a dosiahol najväčšie tempo za takmer tri desaťročia.



"Inflácia vyvoláva oprávnené obavy. V prípade devalvácie meny budeme sledovať, ako sa bude vyvíjať po pandémii," napísal Lindner na Twitteri.



Lindnera nominovala do funkcie propodnikateľsky orientovaná strana Slobodní demokrati, ktorá sa dohodla na vstupe do trojkoalície so stredoľavými sociálnymi demokratmi a zelenými.



Budúci minister vyhlásil tiež, že v Nemecku nedôjde k zvýšeniu daní. A dodal, že tri strany sa dohodli na znížení cien elektriny zrušením špeciálneho príplatku zavedeného na financovanie rozšírenia obnoviteľných energií.



Lindner prisľúbil, že vláda vráti domácnostiam všetky dodatočné príjmy spôsobené rastúcimi cenami uhlíka.



"V Európe a Nemecku budeme obhajovať solídne verejné financie a obmedzenie dlhu. Príliš vysoké vládne deficity by obmedzili ECB v boji proti inflácii," varoval Lindner.



Jeho vyjadrenia potvrdil aj odchádzajúci prezident Bundesbanky a člen ECB Jens Weidmann, ktorý povedal, že ECB by si mala zachovať odstup od vlád tým, že bude odolávať tlaku, aby financovala zadlžené štáty, alebo sledovala iné ciele ako cenovú stabilitu.