Nemecký minister hospodárstva spochybnil účinnosť sankcií proti Rusku

Berlín 8. septembra (TASR) – Nemecký minister hospodárstva Peter Altmaier vyjadril skepsu týkajúcu sa ďalších sankcií proti Rusku.



Altmaier spochybnil účinnosť sankcií proti krajinám, ako je Rusko. Dôvodom je rastúci tlak v Nemecku na zastavenie projektu plynovodu Severný prúd 2 (Nord Stream 2) po pokuse o otrávenie ruského opozičného politika Alexeja Navaľného.



Altmaier v televízii ARD odsúdil otrávenie Navaľného ako zbabelý pokus o vraždu ruského občana v Rusku. Dodal, že prípad musí byť vyšetrený.



Takisto nevylúčil v budúcnosti ďalšie sankcie proti Rusku. Uviedol však, že on osobne neverí v účinnosť takýchto opatrení a že niekedy je lepšie nechať komunikačné linky otvorené.



„Musíme si ujasniť, čo chceme sankciami dosiahnuť." Otázkou podľa neho je, či to robíme pre svoj dobrý pocit, alebo či chceme niečo dosiahnuť v oblasti ľudských práv. Dodal, že podľa jeho skúseností z politiky sankcie často spôsobia pritvrdenie politiky. „Neviem o žiadnom prípade z minulosti, keď krajina, ako je Rusko alebo podobná krajina, z dôvodu sankcií zmenila svoje správanie," povedal.



Nemecká kancelárka Angela Merkelová je pod rastúcim tlakom vo vlastnej strane, aby zastavila projekt plynovodu Severný prúd 2, ktorý je z vyše 90 % dokončený a do prevádzky by sa mal dostať začiatkom budúceho roka. V pondelok Merekelovej hovorca Steffen Seibert nevylúčil sankcie proti projektu.



Šéf združenia Ostausschuss der Deutschen Wirtschaft, ktoré sa zameriava na východnú Európu, Michael Harms, spochybnil možnosť zastavenia projektu z právnej perspektívy. „Nemyslím si, že právne je to možné." Dodal, že boli vydané všetky povolenia, kontrakty sú právne ošetrené a platné a to nielen v Nemecku, ale aj v ďalších piatich krajinách, ktoré spadajú pod európsku reguláciu.