Nemecký minister hospodárstva plánuje daňové stimuly pre elektromobily

Berlín 12. decembra (TASR) - Nemecký minister hospodárstva Robert Habeck plánuje podporiť slabý dopyt po elektromobiloch prostredníctvom kreditov na nabíjanie a daňových stimulov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



"Nabíjanie musí byť jednoduchšie a lacnejšie. Potrebujeme tiež stimuly pre elektromobily," uviedol politik zo strany Zelených. Okrem iného navrhuje zaviesť poukážky vo výške 1000 eur na nabíjanie na verejne prístupných staniciach pri kúpe ojazdených alebo nových elektromobilov, ako aj daňové stimuly pre kupujúcich s nižšími a strednými príjmami. Určitá časť nákladov na zaobstaranie elektromobilu by mala byť daňovo odpočítateľná, uvádza sa v dokumente ministerstva hospodárstva.



Vládna koalícia v Nemecku od novembra nemá v parlamente väčšinu a ja tak otázne, či do predčasných volieb, ktoré krajinu čakajú pravdepodobne vo februári, ešte dokáže presadiť zásadnejšie zmeny. V dokumente ministerstva hospodárstva sa tiež nespomína, odkiaľ by mali prísť zdroje na navrhované opatrenia.



Nemecká vláda koncom minulého roka v reakcii na rozpočtovú krízu náhle zastavila program príspevkov na kúpu elektromobilov, ktoré v súčasnosti v Nemecku stoja približne približne o pätinu viac ako porovnateľné vozidlá so spaľovacím motorom.