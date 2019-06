Nemecký minister hospodárstva sa stretol so zakladateľom firmy Huawei

Minister si so Ženom objasnil niektoré nedorozumenia. Rozhovor, ktorý sa konal na žiadosť šéfa Huawei, charakterizoval ako celkom normálny a veľmi vecný.

Šanghaj 22. júna (TASR) – Pri budovaní mobilnej superrýchlej siete 5G sa v Nemecku podľa slov ministra hospodárstva Petra Altmaiera neuplatnia proti nikomu diskriminačné opatrenia. Na rozdiel od amerických výhrad proti čínskej telekomunikačnej spoločnosti Huawei to Altmaier uviedol po stretnutí so zakladateľom tejto spoločnosti Ženom Čeng-fejom v piatok (21. 6.) v Šanghaji.



Všetky zúčastnené firmy musia spĺňať vysoké bezpečnostné štandardy. Minister si so Ženom objasnil niektoré nedorozumenia. Rozhovor, ktorý sa konal na žiadosť šéfa Huawei, charakterizoval ako „celkom normálny a veľmi vecný“.