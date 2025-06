Nemecký minister kritizuje kolegyňu za meeting s projadrovými štátmi

Luxemburg 17. júna (TASR) - Nemecká ministerka hospodárstva Katherina Reicheová sa zúčastnila na stretnutí s predstaviteľmi členských štátov Európskej únie (EÚ), ktoré podporujú rozvoj jadrovej energie, z vlastnej iniciatívy a nie z poverenia vlády, vyhlásil v utorok minister životného prostredia Carsten Schneider. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



„Nemecko sa nezúčastnilo, ale ide o individuálne rozhodnutie mojej ministerskej kolegyne, ktorá si, samozrejme, môže robiť, čo chce,“ povedal politik Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) na okraj stretnutia so svojimi kolegami z EÚ v Luxemburgu. „Rozhodli sme sa postupne ukončiť využívanie jadrovej energie. Je to aj spoločensky akceptované,“ dodal. Nemecko sa podľa neho zameriava na obnoviteľné zdroje energie a krajina už dosiahla bod, keď dokáže veľkú časť energie pokryť z obnoviteľných zdrojov.



Ministerka hospodárstva Reicheová sa v pondelok (16. 6.) zišla s kolegami z projadrových štátov, hoci Nemecko od tejto technológie ustúpilo. Politička Kresťanskodemokratickej únie (CDU) po stretnutí tzv. Európskej jadrovej aliancie uviedla, že kolegov si vypočula a nadviazala s nimi kontakt. Medzi členov jadrovej aliancie patria okrem iných Francúzsko, Švédsko a Poľsko, ako aj Slovensko.



Nemecká vláda sa nedávno snažila dosiahnuť spoločné stanovisko k jadrovej energii a k otázke, či by mala byť na úrovni EÚ kategorizovaná ako udržateľná. Ministerka hospodárstva Reicheová koncom mája vyhlásila, že európske spoločenstvo musí byť otvorené všetkým technológiám. Minister životného prostredia Schneider v reakcii na jej vyjadrenie uviedol, že Berlín naďalej odmieta kategorizáciu jadrovej energie ako udržateľnej.



Podľa zmlúv EÚ má každý členský štát právo zvoliť si vlastný energetický mix. V Nemecku boli posledné jadrové elektrárne vyradené z prevádzky v apríli 2023.