Nemecký minister M. Roth vyzval Britániu na posun v sporných otázkach

Luxemburg 13. októbra - Nemecký minister pre európske záležitosti Michael Roth v utorok vyzval Britániu, aby urobila „zásadný“ posun v otázkach rybolovu, urovnávania sporov a pravidiel štátnej pomoci v rámci dohody o obchode po brexite, pretože rokovania s Európskou úniou (EÚ) sa ocitli v kritickej fáze.



Roth uviedol, že EÚ tvrdo pracuje na dosiahnutí dohody, ale je tiež pripravená na vzájomný obchod bez akejkoľvek dohody o obmedzení ciel alebo kvót od 1. januára 2021.



„Sme vo veľmi kritickej fáze rokovaní a sme pod mimoriadnym tlakom. Čas sa kráti," uviedol Roth, keď pricestoval do Luxemburgu na rokovania o brexite s ministrami z ostaných členských štátov.



„Preto očakávame od našich priateľov vo Veľkej Británii výrazný pokrok v kľúčových oblastiach - najmä pokiaľ ide o správu vecí verejných, rovnaké podmienky a rybolov,“ dodal.



Rozhovory medzi Britániou a EÚ sú zamerané na dosiahnutie novej dohody o celej škále bodov, od obchodu po dopravu a jadrovú spoluprácu. A to od 1. januára, keď sa skončí prechodné obdobie po vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ začiatkom tohto roka. V hre je obchodná výmena rádovo v biliónoch eur ročne.



Britský premiér Boris Johnson pritom vyhlásil, že chce do 15. októbra vedieť, či je dohoda na dosah.



S Rothom súhlasí aj jeho fínska kolegyňa Tytti Tuppurainenová. „Veľa otázok je otvorených. Samozrejme, že chceme mať dohodu s Britániou, ale nie za každú cenu," povedala.



Dodala, že každý z 27 členských štátov bloku má svoje citlivé témy, ktoré si vyžadujú väčšiu pozornosť v rámci technických rozhovorov. Pre Fínsko je to napríklad letectvo.



Pre Francúzsko je zase dôležitý rybolov. Paríž zatiaľ nepreukázal ochotu pristúpiť na kompromis s Britániou, pokiaľ ide o budúci prístup jeho rybárov do britských vôd a rozdelenie kvót, a to aj napriek rastúcemu tlaku ostatných v bloku, aby pomohol uzavrieť dohodu.



Michel Barnier, hlavný vyjednávač EÚ pre brexit, v utorok povedal, že na obchodných rokovaniach s Britániou síce došlo k určitému pokroku, ktorý však nie je ani „zďaleka“ dostatočný.



Kľúčové sporné otázky - rybolov, pravidlá hospodárskej súťaže a riešenie sporov - zostávajú stále nevyriešené.