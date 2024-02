Nemecký minister Habeck navrhol reformu dane z príjmu právnických osôb

Berlín 4. februára (TASR) - Nemecký minister hospodárstva Robert Habeck predstavil návrh reformy firemných daní v krajine. Má to byť jeden zo spôsobov, ako znížiť tlak na spoločnosti, ktoré čelia mnohým problémom vrátane vysokých nákladov na energie. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Habeck pre nedeľník Welt am Sonntag uviedol, že celkové zdanenie právnických subjektov v Nemecku už nie je konkurencieschopné a neprospieva investíciám.



"Práve preto by sme mali zvážiť, ako môžeme napríklad finančne podporiť daňové úľavy, daňové stimuly pre investície v budúcnosti," povedal s tým, že by to bola cesta k uvoľneniu ekonomických síl.



Podľa Habecka vládu obmedzujú "extrémne prísne finančné rezervy". Poukázal pritom na tlak na úspory v súvislosti s nemeckým rozpočtom na rok 2025.



Jeho komentáre prichádzajú po tom, ako minister financií Christian Lindner vyzval na balík opatrení na posilnenie ekonomiky vrátane zvýšenia flexibility na trhu práce, zníženia byrokracie, ako aj na daňové stimuly v rámci reformy dane z príjmu právnických osôb.



"Súhlasím s Christianom Lindnerom. Musíme urobiť viac pre rast a dynamiku ekonomiky," povedal Habeck a dodal, že spolu s Lindnerom pracuje na reformnom balíku.