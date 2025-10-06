Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 6. október 2025Meniny má Natália
< sekcia Ekonomika

Nemecký minister odmieta prehodnotenie zákazu spaľovacích motorov v EÚ

.
Nemecký spolkový minister životného prostredia, ochrany klímy, ochrany prírody a jadrovej bezpečnosti Carsten Schneider prichádza na uzavreté zasadnutie kabinetu v Berlíne, Nemecko, v utorok 30. septembra 2025. Foto: TASR/AP

Istota v plánovaní je kľúčová pre úspešné podnikanie, zdôraznil minister a dodal, že aj z ekonomického hľadiska je správne pokračovať v zvolenej ceste.

Autor TASR
Berlín 6. októbra (TASK) - Nemecký minister životného prostredia Carsten Schneider odmieta výzvy na prehodnotenie plánovaného zákazu áut so spaľovacími motormi v EÚ od roku 2035. Mnohí dodávatelia sú z rôznych dôvodov pod tlakom, na druhej strane, mnohé spoločnosti sa už dávno prispôsobujú novým pravidlám týkajúcich sa klímy a tiež si zaslúžia istotu, uviedol politik zo Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) v rozhovore pre pondelkové vydanie denníka Die Zeit. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Istota v plánovaní je kľúčová pre úspešné podnikanie, zdôraznil minister a dodal, že aj z ekonomického hľadiska je správne pokračovať v zvolenej ceste. „Od roku 2035 už nové autá v EÚ nebudú vypúšťať CO2 alebo výrobcovia budú platiť pokuty. Taká je súčasná právna situácia,“ uzavrel Schneider.

Vládna koalícia kresťanských a sociálnych demokratov v Berlíne zatiaľ nenašla zhodu v otázke plánového zákazu spaľovacích motorov v EÚ. Napríklad kancelár Friedrich Merz nedávno vyzval na prehodnotenie tohto cieľa, čo podporujú aj viacerí ďalší predstavitelia jeho konzervatívneho bloku CDU/CSU.
.

Neprehliadnite

OTESTUJTE SA: Uhádnete slovenský hit podľa jednej vety z textu?

HRABKO: Novela ústavy uspela, lebo tí, čo boli proti, neurobili nič

GLOSUJEME: Nočná mora s krídlami? Áno, je to lietadlo

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Čo si pre nás prichystal október?