Nemecký minister Özdemir chce rozšíriť štátnu pomoc pre farmárov v EÚ

Luxemburg 29. apríla (TASR) - Nemecký minister poľnohospodárstva Cem Özdemir chce rozšíriť štátnu pomoc pre poľnohospodárov v Európskej únii (EÚ). Takzvaná pomoc de minimis, teda finančná podpora, ktorú za určitých podmienok nemusí schváliť Európska komisia (EK), by sa mala viac ako zdvojnásobiť, povedal minister v pondelok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



V súčasnosti je limit pomoci de minimis stanovený na 20.000 eur, podľa Özdemira a jeho viacerých rezortných kolegov z EÚ by sa mal posunúť na 50.000 eur. Cieľom nástroja je poskytnúť rýchlu a konkrétnu pomoc farmárom v prípade nepredvídateľných udalostí, ako sú búrky alebo suchá.



"Ide o veľmi praktický príspevok," povedal nemecký minister. Poľnohospodárom by sa tak pomohlo nebyrokratickým spôsobom a neznížili by sa požiadavky na ochranu životného prostredia, dodal Özdemir.