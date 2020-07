Nemecký minister P. Altmaier chce na jeseň posilniť hospodársky rast

Berlín 29. júla (TASR) – Nemecký minister hospodárstva Peter Altmaier označil v rozhovore pre agentúru DPA nárast infekcií novým koronavírusom ako "dôležitý varovný signál", ktorý ohrozuje hospodárske zotavenie. V tejto súvislosti pripomenul, že v posledných týždňoch sa nemeckému hospodárstvu darilo lepšie, ako mnohí očakávali, ale "všetko závisí od zdravia ľudí".



Minister ďalej povedal: "Som presvedčený o tom, že rozhodným konaním spolkových krajín, zdravotníckych úradov, lekárov a nemocníc môžeme tento nárast zastaviť bez toho, aby muselo dôjsť k opätovnému celoplošnému prerušeniu výroby. To je naša zodpovednosť za pracovné miesta, hospodárstvo a zdravie. To znamená, že aj počas letnej prestávky musíme spoločne pracovať na tom, aby sa zo znepokojujúceho vývoja niekoľkých čísiel nestal znepokojujúci trend."



Podľa Altmaiera cieľom je, aby sa postupný rast hospodárstva v Nemecku na jeseň výrazne zvýšil. "Približne do konca októbra musí byť všade viditeľný," zdôraznil pre DPA minister.