Nemecký módny koncern Hugo Boss zhoršil celoročný výhľad

Frankfurt nad Mohanom 16. júla (TASR) - Nemecký módny koncern Hugo Boss zhoršil svoj celoročný výhľad po tom, čo jeho výsledky v druhom štvrťroku nenaplnili očakávania. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Tržby spoločnosti za tri mesiace do konca júna v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka klesli o 1 % na 1,015 miliardy eur. Zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT) sa prepadol o približne 40 % na 70 miliónov eur. Výsledok v druhom štvrťroku ovplyvnil 21-percentný nárast marketingových nákladov, ako aj zvýšenie výdavkov na prevádzku kamenných predajní o 12 %, oznámil koncern v utorok.



Spoločnosť aktualizovala svoj výhľad na celý rok 2024. Tržby by sa mali zvýšiť len o 1 % až 4 % na 4,2 miliardy eur, respektíve 4,35 miliardy eur. Skoršia prognóza predpokladala rast od 3 % do 6 %. Hugo Boss teraz očakáva, že celoročný zisk EBIT bude vo výške 350 miliónov eur až 430 miliónov eur, čo by znamenalo, že sa bude pohybovať medzi poklesom až o 15 % a maximálne 5-percentným rastom.



Slabé výsledky v druhom štvrťroku a znížené očakávania spoločnosť pripísala "pretrvávajúcim makroekonomickým a geopolitickým problémom, ktoré tlmia globálny spotrebiteľský dopyt".