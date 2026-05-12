Nemecký oceliarsky koncern Salzgitter sa v 1. kvartáli vrátil k zisku
Výraznou mierou k tomu prispeli príjmy firmy z podielu v nemeckom producentovi medi Aurubis.
Berlín 12. mája (TASR) - Nemecká oceliarska spoločnosť Salzgitter sa na začiatku tohto roka vrátila k zisku. Výraznou mierou k tomu prispeli príjmy firmy z podielu v nemeckom producentovi medi Aurubis. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews.
Oceliarsky koncern v utorok oznámil, že za prvé tri mesiace tohto roka dosiahol čistý zisk 81,9 milióna eur. V rovnakom období minulého roka vykázala firma stratu 34,6 milióna eur. Trhy na výsledky reagovali pozitívne a po ich oznámení akcie Salzgitteru vzrástli približne o 6 %.
Zisk pre úrokmi a zdanením (EBIT) dosiahol 121 miliónov eur. Aj v tomto prípade to znamená návrat k zisku, keď pred rokom vykázala oceliarska spoločnosť v danom ukazovateli stratu na úrovni 0,5 milióna eur. Zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) vzrástol zo 78,6 milióna na 195,9 milióna eur.
Vzrástli aj externé tržby spoločnosti, rast bol však mierny. Dosiahli 2,35 miliardy eur, zatiaľ čo v 1. kvartáli minulého roka to bolo 2,33 miliardy eur.
Konglomerát Thyssenkrupp za svoj druhý kvartál vykázal stratu
Nemecký priemyselný gigant Thyssenkrupp, ktorý podniká v oceliarstve, strojárstve a vo výrobe automobilových dielcov, zhoršil svoju prognózu tržieb a varoval, že vojna na Blízkom východe bude mať vplyv na dopyt. Spoločnosť v utorok uviedla, že jej celoročné tržby pravdepodobne budú stagnovať alebo klesnú až o 3 %. Doteraz očakávala, že tržby sa znížia len o 2 %, prípadne až o 1 % stúpnu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Očakávané oživenie globálnej ekonomiky bolo výrazne spomalené,“ uviedol koncern. „Okrem vojny na Ukrajine je hlavným dôvodom eskalácia konfliktu v Iráne, ktorá vyvolala značný šok v cenách energií,“ dodal Thyssenkrupp.
Za svoj účtovný druhý štvrťrok koncern vykázal stratu 11 miliónov eur, pričom v rovnakom období vlaňajška dosiahol zisk 167 miliónov eur. Za celý rok Thyssenkrupp očakáva čistú stratu v objeme 400 až 800 miliónov eur.
Thyssenkrup rokoval s indickou spoločnosťou Jindal Steel o možnom predaji svojej oceliarskej divízie, ale rokovania tento mesiac pozastavili po tom, ako Európska únia oznámila, že zvýši clá na oceľ, aby pomohla chrániť európskych výrobcov ocele.
