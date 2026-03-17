Nemecký parlament bude diskutovať o repatriácii zlatých rezerv
Nemecko má druhé najväčšie zlaté rezervy na svete po USA. V závere roka 2024 boli v objeme približne 3352 ton.
Autor TASR
Berlín 17. marca (TASR) - Dolná komora nemeckého parlamentu (Bundestag) bude v stredu (18. 3.) diskutovať o zlatých rezervách krajiny a ich možnom stiahnutí do Nemecka. Zodpovedajúci návrh predložila opozičná Alternatíva pre Nemecko (AfD). Občania majú právo očakávať, že ich národný majetok bude pod kontrolou štátu na území Nemecka, uvádza sa v dokumente. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Diskusie o bezpečnosti zlatých rezerv uložených v USA sa obnovili po znovuzvolení Donalda Trumpa za amerického prezidenta. Napríklad združenie nemeckých daňových poplatníkov v reakcii na jeho konfrontačnú politiku v spore o budúcnosť Grónska vyzvalo na čo najskorší návrat rezerv do krajiny. V opozičnom tábore túto možnosť zvažovali aj predstavitelia strany Zelených a Slobodných demokratov (FDP). „Žijeme v čase, keď vlastnícke práva vrátane medzinárodného práva už nie sú na 100 percent zaručené,“ uviedol v utorok podpredseda AfD Peter Boehringer.
Vládna koalícia možnosť repatriácie zlatých rezerv odmieta. „AfD sa opäť snaží politicky zneužiť neistotu a vyťažiť lacný kapitál z oprávnených obáv,“ uviedla Frauke Heiligenstadtová, finančná expertka Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD). Hovorca parlamentnej skupiny konzervatívneho bloku CDU/CSU pre finančnú politiku Fritz Güntzler poznamenal, že zlaté rezervy zabezpečujú aj dodávky kriticky dôležitého tovaru v prípade absolútnej núdze. „Preto má zmysel skladovať časť rezerv v zahraničí a vzhľadom na pozíciu amerického dolára najmä v USA,“ povedal pre denník Tagesspiegel. Verejné špekulácie o stiahnutí zlatých rezerv preto považuje za kontraproduktívne.
Nemecko má druhé najväčšie zlaté rezervy na svete po USA. V závere roka 2024 boli v objeme približne 3352 ton. Z toho sa viac ako 1230 ton, približne 37 %, nachádzalo v trezoroch Federálneho rezervného systému (Fed) v New Yorku. Viac ako polovica bola uložená vo vlastných trezoroch nemeckej centrálnej banky (Bundesbank) vo Frankfurte nad Mohanom a zvyšných približne 404 ton sa nachádzalo v správe Bank of England v Londýne.
