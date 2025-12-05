< sekcia Ekonomika
Nemecký parlament schválil dôchodkový balíček
Ten vyvolal vzburu v strane kancelára Friedricha Merza.
Autor TASR
Berlín 5. decembra (TASR) - Nemecký parlament v piatok väčšinou hlasov schválil balíček dôchodkovej reformy, ktorý vyvolal vzburu v strane kancelára Friedricha Merza. TASR o tom informuje na základe správy AP.
Zákonodarcovia v dolnej komore nakoniec schválili balíček vrátane opatrenia, ktoré udrží štátne dôchodky na úrovni 48 % priemernej mzdy do roku 2031.
Skupina 18 mladých zákonodarcov v Merzovom stredopravom bloku však týždne brojila proti ustanoveniu, podľa ktorého má byť po roku 2031 úroveň dôchodkov o niečo vyššia ako podľa súčasného zákona. Argumentovali, že by to stálo až 15 miliárd eur ročne a išlo by to na úkor mladých ľudí.
Merzovi koaliční partneri, stredoľaví Sociálni demokrati, trvali na tom, aby bol balíček schválený bez zmien. Merz to podporil.
Opatrenie na zachovanie hodnoty dôchodkov bolo súčasťou dôchodkovej reformy, ktorá zahŕňa aj daňovú úľavu. Tá dôchodcom uľahčí pokračovať v práci.
V snahe upokojiť odporcov lídri koaličných strán zdôraznili, že komisia do polovice roka 2026 vypracuje návrhy na rozsiahlejšiu reformu dôchodkového systému, keďže Nemecko, rovnako ako mnoho iných krajín, rieši problém starnúcej populácie.
Merz od nástupu do úradu pred siedmimi mesiacmi rieši viaceré problémy, od oživenia nemeckej ekonomiky, ktorá v predchádzajúcich dvoch rokoch klesla, až po zníženie nelegálnej migrácie. Voličov v Nemecku však, ako sa zdá, jeho vláda neohromila, zatiaľ čo podpora krajne pravicovej strany Alternatíva pre Nemecko od februárových volieb v krajine vzrástla.
