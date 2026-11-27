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Nemecký parlament schválil na rok 2027 rekordný rozpočet
Rekordný rozpočet je zhruba o 31 miliárd eur vyšší než rozpočet na tento rok a v Bundestagu prešiel 317 hlasmi. Proti bolo 260 poslancov.
Autor TASR
Berlín 27. novembra (TASR) - Po mesiacoch diskusií nemecký parlament schválil v piatok rozpočet na budúci rok. Ten počíta s výdavkami na úrovni 556 miliárd eur, čo je novodobý rekord. TASR o tom informuje na základe správ agentúry DPA a portálov Deutsche Welle a The Local Germany.
Rekordný rozpočet je zhruba o 31 miliárd eur vyšší než rozpočet na tento rok a v Bundestagu prešiel 317 hlasmi. Proti bolo 260 poslancov.
Výdavky na obranu v rámci jadrového rozpočtu dosiahnu zhruba 110 miliárd eur. To je o takmer 30 miliárd eur viac než v rozpočte na tento rok. Ak sa do úvahy vezmú aj financie zo špeciálneho fondu na obranu, celkový objem dosiahne podľa The Local Germany približne 140 miliárd eur. Aj v tomto prípade to predstavuje rekord. Vysoký objem financií, viac než tretina, bude v budúcom roku smerovať do oblasti práce a sociálnych vecí.
Parlament odhlasoval aj nové úvery, ktoré by v rámci jadrového rozpočtu mali dosiahnuť 123 miliárd eur. Je to rovnaká suma, akú pred dvomi týždňami chválil Rozpočtový výbor Bundestagu.
Zvyšok by mala vláda získať prostredníctvom špeciálnych fondov určených na obranu a na oblasť infraštruktúry a klímy. Celkový objem nových pôžičiek tak predstavuje viac než 210 miliárd eur. Túto sumu prekonal iba rozpočet z pandemického roka 2021, v ktorom nové pôžičky dosiahli rekordných 215,4 miliardy eur.
Rekordný rozpočet je zhruba o 31 miliárd eur vyšší než rozpočet na tento rok a v Bundestagu prešiel 317 hlasmi. Proti bolo 260 poslancov.
Výdavky na obranu v rámci jadrového rozpočtu dosiahnu zhruba 110 miliárd eur. To je o takmer 30 miliárd eur viac než v rozpočte na tento rok. Ak sa do úvahy vezmú aj financie zo špeciálneho fondu na obranu, celkový objem dosiahne podľa The Local Germany približne 140 miliárd eur. Aj v tomto prípade to predstavuje rekord. Vysoký objem financií, viac než tretina, bude v budúcom roku smerovať do oblasti práce a sociálnych vecí.
Parlament odhlasoval aj nové úvery, ktoré by v rámci jadrového rozpočtu mali dosiahnuť 123 miliárd eur. Je to rovnaká suma, akú pred dvomi týždňami chválil Rozpočtový výbor Bundestagu.
Zvyšok by mala vláda získať prostredníctvom špeciálnych fondov určených na obranu a na oblasť infraštruktúry a klímy. Celkový objem nových pôžičiek tak predstavuje viac než 210 miliárd eur. Túto sumu prekonal iba rozpočet z pandemického roka 2021, v ktorom nové pôžičky dosiahli rekordných 215,4 miliardy eur.