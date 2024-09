Nemecký parlament schválil záchranu lodenice Meyer Werft

Berlín 11. septembra (TASR) - Dolná komora nemeckého parlamentu a regionálny parlament v spolkovej krajine Dolné Sasko v stredu schválili záchranu spoločnosti Meyer Werft, ktorá je jedným z najväčších staviteľov výletných lodí na svete. Otvorili tak cestu pre dočasné prevzatie spoločnosti štátom. Oznámili to v stredu členovia rozpočtového výboru. TASR o tom informuje na základe správ DPA a Reuters.



Lodenica na nemeckom pobreží Severného mora zamestnáva viac ako 3000 ľudí. Hoci sú jej knihy objednávok plné, čelí veľkým finančným problémom. Chýba jej takmer 2,8 miliardy eur. Dôvodom je oneskorený vplyv prerušenia výroby a poklesu dopytu počas pandémie ochorenia COVID-19.



Spoločnosť uzavrela sériu dohôd o dodávkach lodí tesne pred vypuknutím pandémie. Ale medzitým náklady na vstupné suroviny vzrástli, čo už nemohla premietnuť do zmlúv na stavbu lodí. Má tak problémy so zabezpečením bankových úverov.



Vlády v Berlíne a spolkovej krajiny Dolné Sasko chcú zachrániť Meyer Werft, aby zabezpečili tisíce pracovných miest v štrukturálne slabom regióne Emsland. Majú totiž obavy, že finančné problémy spoločnosti by mohli mať veľké dôsledky pre širšiu regionálnu ekonomiku. Okrem priamych zamestnancov sú od firmy s 229-ročnou históriou závislí aj jej dodávatelia. Ide približne o 17.000 pracovných miest priamych aj nepriamych.



Jedným z najväčších klientov Meyer Werft je americký zábavný gigant Disney. V rokoch 2010 a 2011 postavila lodenica Disney Dream a Disney Fantasy najväčšie zaoceánske parníky, aké boli kedy vyrobené v Nemecku. Aj minulý mesiaci získala od Disney Group objednávku na štyri výletné lode. Lodenici sa však nedarí požičať si od bánk dostatok peňazí na dokončenie prác po tom, ako sa počas pandémie dostala do červených čísel



Nemecká federálna aj krajinská vláda investujú do Meyer Werft 400 miliónov eur, za čo v nej získajú podiel vo výške 80 %. Súčasťou plánu záchrany sú aj záruky za pôžičky vo výške 2,6 miliardy eur, ktoré umožnia spoločnosti Meyer Werft zabezpečiť si financovanie na dokončenie objednávok.



Prevzatie firmy bude dočasné, ale neexistuje pevný dátum ukončenia štátneho vlastníctva. "Meyer Werft je jednou z najväčších a najmodernejších lodeníc na svete. Pre stavbu lodí v Nemecku má nesmierny význam," povedal minister hospodárstva Robert Habeck.



"Je to dočasná pomoc," pripomenul opozičný politik Andreas Mattfeldt z CDU. Dodal, že lodenica má úspešný obchodný model.