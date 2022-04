V Nemecku schválil zrušenie špeciálneho poplatku za zelenú energiu

Berlín 28. apríla (TASR) - Nemecký Spolkový snem schválil zrušenie špeciálneho poplatku za zelenú energiu na účtoch domácností a firiem od júla, keďže ceny energií na celom svete prudko stúpajú. TASR správu prevzala z DPA.



Zákonodarcovia privítali schválenie ako rozhodujúci krok k zníženiu cien elektriny. Niektorí však zároveň upozornili, že sú potrebné aj ďalšie kroky.



Opozičná kresťanskodemokratická poslankyňa Anne Königová povedala, že zrušenie odvodu je krok správnym smerom, no ak ceny budú ďalej rásť, bude potrené urobiť viac.



Odborový predák Stefan Körzell tento krok tiež privítal, ale poznamenal, že na pomoc chudobnejším domácnostiam sú potrebné ďalšie opatrenia.



Poplatok EEG, platný od roku 2000, predstavoval 3,72 centa za kilowatthodinu a má slúžiť na financovanie prechodu na obnoviteľné zdroje energie. Namiesto domácností a firiem sa bude vyplácať z federálneho rozpočtu, čo by vládu malo stáť odhadom 6,6 miliardy eur. Pôvodne bol tento krok naplánovaný na začiatok roka 2023. Lídri vládnej koalície, pozostávajúcej zo sociálnych demokratov, zelených a slobodných demokratov, sa však dohodli, že ho posunú na skorší termín pre rastúce ceny energií. Konflikt na Ukrajine zvýšil totiž ceny fosílnych palív, a vyhliadky na to, že v blízkej budúcnosti klesnú, sú malé.