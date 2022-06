V Nemecku schválili zvýšenie minimálnej mzdy na 12 eur na hodiny

Berlín 3. júna (TASR) - Dolná komora nemeckého parlamentu schválila v piatok návrh zákona na zvýšenie minimálnej mzdy. Znamená to, že od 1. októbra tohto roka bude v Nemecku minimálna mzda 12 eur na hodinu. V porovnaní so súčasnou situáciou sa tak minimálna mzda zvyšuje o viac než pätinu. TASR o tom informuje na základe správy portálu nemeckej stanice Deutsche Welle.



"Nie je to síce závratná suma, ale stále nemalý rozdiel v peňaženke," povedal nemecký minister práce Hubertus Heil pred hlasovaním v Bundestagu. Zvýšenie minimálnej mzdy z terajších necelých 10 eur na hodinu znamená, že ľudia s mesačným príjmom 1700 eur dostanú zhruba o 400 eur viac.



Nemecko zaviedlo minimálnu mzdu od januára 2015, pričom vtedy ju stanovilo na úrovni 8,50 eura na hodinu. V tom období ju presadzovali práve Sociálni demokrati súčasného kancelára Olafa Scholza. Zvýšenie minimálnej mzdy bolo aj jedným z hlavných Scholzových predvolebných sľubov pred parlamentnými voľbami na jeseň minulého roka.



"Mnohí naši občania pracujú veľa, zarábajú však málo. Toto sa musí zmeniť," uviedol Scholz ešte vo februári, keď minimálnu mzdu schválila nemecká vláda. Čo sa týka piatkového hlasovania v Bundestagu, zvýšenie minimálnej mzdy podporilo 400 poslancov, zatiaľ čo proti bolo 41. Ďalších 200 poslancov sa zdržalo, väčšinou z opozičného bloku CDU/CSU.