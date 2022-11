Nemecký parlament zastavil reformu sociálnych dávok pre nezamestnaných

Berlín 14. novembra (TASR) - Horná komora nemeckého parlamentu v pondelok zastavila navrhovanú reformu systému sociálnych dávok v nezamestnanosti, ktorú vypracovala stredoľavá vládna koalícia kancelára Olafa Scholza. TASR správu prevzala z AP.



Hlavný nemecký opozičný blok má námietky proti reforme a argumentuje, že by to znížilo tlak na ľudí, aby prijímali dostupné pracovné miesta.



Scholzova trojkoalícia nemá väčšinu v hornej komore parlamentu, ktorá zastupuje 16 nemeckých spolkových vlád a regiónov. Opozičný blok tak zabránil schváleniu reformy.



Po tomto kroku sa návrh legislatívy presunie do výboru, ktorého úlohou je riešiť spory medzi dolnou a hornou komorou parlamentu. Nie je jasné, aký kompromis môže teraz vzniknúť.



Navrhovaná reforma má nahradiť systém, ktorý pred takmer dvoma desaťročiami vypracovala vláda vtedajšieho kancelára Gerharda Schrödera, a ktorý sprísnil pravidlá pre sociálne dávky pre dlhodobo nezamestnaných.



Takzvaný systém "Hartz IV" mal pomôcť urobiť z najväčšej európskej ekonomiky ešte robustnejšie hospodárstvo. Mnohým sa však tento systém nepáčil a prispel tiež k dlhoročnému oslabovaniu sociálnych demokratov, strany Schrödera aj Scholza.



Vládny návrh predpokladá zvýšenie sociálnych dávok zo 449 eur mesačne na 502 eur. Vyzýva tiež na zníženie pokút pre ľudí, ktorí sa vyhýbajú prijať prácu, najmä počas prvých šiestich mesiacov na podpore. A tiež na zmiernenie reštrikcií týkajúcich sa majetku, ako aj veľkosti bytu poberateľov podpory. Reforma mala nadobudnúť účinnosť 1. januára.