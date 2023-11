Nemecký priemysel bude mať znížené ceny elektriny zatiaľ dva roky

Berlín 9. novembra (TASR) - Nové plány nemeckej vlády na zníženie daní z elektriny pre ťažký priemysel budú v prvom kole obmedzené na roky 2024 a 2025. Kabinet to oznámil vo štvrtok s tým, že toto opatrenie bude možné predĺžiť. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



"Existuje zhoda, že zníženie by platilo ďalšie tri roky za predpokladu, že bude možné poskytnúť financovanie v spolkovom rozpočte na roky 2026 až 2028," oznámila koaličná vláda kancelára Olafa Scholza. Inými slovami, ak ministri nájdu v rámci rozpočtu dostatok peňazí na zaplatenie daňových úľav aj po roku 2025.



Vo vyhlásení sa uvádza, že Scholz, minister financií Christian Lindner a minister hospodárstva Robert Habeck uzavreli dohodu o dodatočnom znížení cien elektriny pre priemysel. Budú z toho profitovať najmä firmy v energeticky náročných odvetviach.



Nemecká vláda má totiž obavy, že niektoré z kľúčových priemyselných odvetví by mohli stratiť konkurencieschopnosť na svetových trhoch a firmy by mohli skrachovať. Rozhodla sa preto konať prostredníctvom kombinácie daňových úľav a rozšírenia existujúcej kompenzačnej schémy pre obzvlášť energeticky náročné odvetvia.



Dodatočnú pomoc by malo získať približne 350 spoločností, ktoré čelia mimoriadne silnej medzinárodnej konkurencii a sú znevýhodnené v dôsledku vysokých domácich cien elektriny.



Denník Handelsblatt informoval, že nemecká daň z elektriny sa má znížiť zo súčasných približne 2 % na európske minimum 0,05 %, čo by bolo prínosom nielen pre veľké korporácie, ale aj pre mnohé menšie špecializované priemyselné podniky. Návrhy na zníženie nákladov na elektrickú energiu pre priemysel sú v Nemecku už niekoľko mesiacov predmetom intenzívnej verejnej diskusie.



Nemecká vláda nedávno rozhodla o ďalšej pomoci, pričom plánuje investovať až 5,6 miliardy eur verejných financií do prenosovej elektrickej siete. Táto investícia by mala v konečnom dôsledku priniesť nižšie náklady na elektrinu redukciou tzv. sieťových poplatkov.



Niektoré nemecké priemyselné firmy spotrebujú obrovské množstvo energie, napríklad chemická výroba či výroba hliníka a stavebných materiálov. Odbory aj priemysel vyjadrili obavy, že niektoré prevádzky by sa museli zatvoriť bez dotácií, čo by viedlo k masívnej strate pracovných miest.



Podľa údajov Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA) priemysel v Nemecku platí za megawatthodinu takmer trikrát viac ako v USA či Kanade. V rámci Európskej únie sú ceny elektriny v Nemecku blízko stredu, lacnejšie sú napríklad v Dánsku alebo Taliansku, ale vo Francúzsku sú oveľa drahšie.



Vysoké ceny elektriny v Nemecku sú čiastočne spôsobené neúspešnou stratégiou krajiny, ktorá sa roky spoliehala na dovoz lacného plynu pred inváziou Ruska na Ukrajinu v roku 2022.



Nemecká vláda začiatkom tohto roka odstavila posledné zostávajúce jadrové elektrárne v krajine.