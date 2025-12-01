< sekcia Ekonomika
Nemecký priemysel čelí rastúcim ťažkostiam pri získavaní materiálov
Nemecký priemysel zasiahol aj spor o holandského výrobcu čipov Nexperia, ktorého vlastní čínska spoločnosť Wingtech.
Autor TASR
Mníchov 1. decembra (TASR) - Nemecký priemysel čelí rastúcim ťažkostiam pri získavaní polovodičov a iných materiálov potrebných na výrobu. Problém v novembri hlásilo 11,2 % podnikov, čo je približne dvojnásobok v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom, oznámil v pondelok ekonomický inštitút Ifo. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Nedostatok polovodičov zhoršuje už aj tak ťažkú situáciu v priemysle,“ uviedol Klaus Wohlrabe, vedúci prieskumov inštitútu Ifo. V automobilovom priemysle sa sťažuje na nedostatok materiálov viac ako štvrtina (27,6 %) spoločností. Čoraz väčšie ťažkosti evidujú aj výrobcovia elektronických a optických produktov. Podiel spoločností, ktoré majú problém so zásobovaním, sa zvýšil na 17,5 % z októbrovej úrovne 10,4 %. K zhoršeniu situácie podľa mníchovského inštitútu prispela čínska vláda, ktorá na jar sprísnila podmienky vývozu prvkov vzácnych zemín. Tie sa používajú v mnohých elektronických súčiastkach.
Nemecký priemysel zasiahol aj spor o holandského výrobcu čipov Nexperia, ktorého vlastní čínska spoločnosť Wingtech. Holandská vláda v septembri prevzala kontrolu nad spoločnosťou, čo odôvodnila obavami z presunu kľúčovej technológie do Číny. Peking na to reagoval obmedzením vývozu čipov Nexperia, čím ohrozil ich dodávky pre európskych výrobcov automobilov. Čína následne vývozné obmedzenia zmiernila, spor však stále nie je uzavretý.
„Nedostatok polovodičov zhoršuje už aj tak ťažkú situáciu v priemysle,“ uviedol Klaus Wohlrabe, vedúci prieskumov inštitútu Ifo. V automobilovom priemysle sa sťažuje na nedostatok materiálov viac ako štvrtina (27,6 %) spoločností. Čoraz väčšie ťažkosti evidujú aj výrobcovia elektronických a optických produktov. Podiel spoločností, ktoré majú problém so zásobovaním, sa zvýšil na 17,5 % z októbrovej úrovne 10,4 %. K zhoršeniu situácie podľa mníchovského inštitútu prispela čínska vláda, ktorá na jar sprísnila podmienky vývozu prvkov vzácnych zemín. Tie sa používajú v mnohých elektronických súčiastkach.
Nemecký priemysel zasiahol aj spor o holandského výrobcu čipov Nexperia, ktorého vlastní čínska spoločnosť Wingtech. Holandská vláda v septembri prevzala kontrolu nad spoločnosťou, čo odôvodnila obavami z presunu kľúčovej technológie do Číny. Peking na to reagoval obmedzením vývozu čipov Nexperia, čím ohrozil ich dodávky pre európskych výrobcov automobilov. Čína následne vývozné obmedzenia zmiernila, spor však stále nie je uzavretý.