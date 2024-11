Nemecký priemysel má obavy zo závislosti od zahraničných surovín

Berlín 11. novembra (TASR) - Závislosť Nemecka od zahraničných surovín je väčšia ako kedykoľvek predtým, v dôsledku čoho môžu ekonomike hroziť miliardové škody, vyhlásil v pondelok Spolkový zväz nemeckého priemyslu (BDI). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Ak by napríklad Čína zastavila vývoz lítia, hrozila by nemeckému hospodárstvu strata pridanej hodnoty až 115 miliárd eur, čo je 15 % celkovej pridanej hodnoty vytvorenej v nemeckom priemysle, uvádza sa v štúdii, ktorá realizoval BDI v spolupráci s poradenskou spoločnosťou Roland Berger. Podľa štúdie je obzvlášť zraniteľný automobilový priemysel, ktorý potrebuje lítium napríklad pre elektronické autá.



"Politici musia urobiť všetko pre to, aby zabránili takémuto najhoršiemu scenáru," povedal na kongrese v Berlíne prezident BDI Siegfried Russwurm. Približne polovicu produktov z lítia v súčasnosti Nemecko dováža z Číny, zatiaľ čo v roku 2014 to bolo len 18 %. Ľudová republika dominuje v oblasti výroby batérií pre elektrické vozidlá. "Nemecku a Európe hrozí, že prehrajú globálnu súťaž o strategicky dôležité suroviny," varoval Russwurm.



Nemecko je podľa štúdie okrem lítia výrazne závislé aj od dovozu iných dôležitých surovín. V roku 2023 bola táto závislosť vysoká až veľmi vysoká v prípade 23 kritických surovín a v prípade desiatich z nich sa zvýšila. Medzi nimi sú napríklad vzácne zeminy, ktoré sa tiež vo veľkej miere dovážajú z Číny. Autori v štúdii vyzývajú, aby sa závislosť znížila získavaním surovín z väčšieho počtu dodávateľských krajín. Potrebné je tiež posilniť domácu ťažbu a spracovanie surovín a tiež vyvinúť recyklačné technológie.