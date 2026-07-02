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Nemecký priemysel považuje reformné plány vlády za príliš opatrné

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Na snímke Friedrich Merz. Foto: TASR/AP

Nemecký kancelár Friedrich Merz vo štvrtok oznámil, že koaličné strany sa dohodli na rozsiahlych reformách.

Autor TASR
Berlín 2. júla (TASR) - Zväz nemeckého priemyslu (BDI) považuje reformné plány nemeckej vlády za príliš opatrné, aby podnietili významný hospodársky rast. Dohoda, ktorú oznámila vládna koalícia v Berlíne, predstavuje pozitívny signál „spoločnej ochoty k reformám“, neprináša ale silný rastový impulz, vyhlásila vo štvrtok šéfka záujmového združenia Tanja Gönnerová TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

„Vláda musí v nadchádzajúcich mesiacoch rozhodnutia dôsledne realizovať a nadviazať na ne ďalšími reformami, aby sa mohli rozvinúť impulzy pre rast a investície,“ povedala Gönnerová. Navrhovaná reforma dane z príjmu by priniesla miernu úľavu ľuďom s nižšími a strednými príjmami, neponúka však žiadne investičné stimuly pre firmy, dodala. Reformy zamerané na zníženie byrokracie a modernizáciu štátu na druhej strane označila za odvážne. „Predovšetkým plánované komplexné zrušenie povinností v oblasti podávania správ a dokumentácie by pre spoločnosti znamenalo hmatateľnú úľavu,“ uzavrela Gönnerová.

Nemecký kancelár Friedrich Merz vo štvrtok oznámil, že koaličné strany sa dohodli na rozsiahlych reformách. K zoznamu opatrení patrí zníženie počtu zamestnancov na spolkových ministerstvách o 8 % prostredníctvom digitalizácie, ako aj plán zameraný proti podvodom v oblasti sociálnych dávok či zrušenie možnosti pre zamestnancov vybaviť si potvrdenie o práceneschopnosti telefonicky.

Základom najnovšieho balíka reforiem je zníženie dane z príjmu pre ľudí s nižšími príjmami v celkovom objeme 10 miliárd eur ročne. Vláda to chce kompenzovať zvýšením dane pre najbohatších z terajšej úrovne 45 % na 47 %, ako aj zmenami v systéme dôchodkového zabezpečenia.
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