Nemecký priemysel robotiky a automatizácie čelí kríze

Berlín 2. júna (TASR) - Nemecký priemysel robotiky a automatizácie je v kríze. Sektor očakáva v tomto roku pokles obratu o 10 % na 14,5 miliardy eur, oznámilo v pondelok nemecké Združenie výrobcov strojov a zariadení (VDMA). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Vyhliadky rastu sú v súčasnosti do konca roka pochmúrne, uviedol v pondelok Dietmar Ley, vedúci sekcie pre robotiku a automatizáciu združenia VDMA. V niektorých prípadoch sa zhoršila konkurencieschopnosť, najmä v porovnaní s ázijskými výrobcami. K neistote prispievajú aj americká clá, ktoré prezident Donald Trump opakovane oznamuje a následne pozastavuje, povedal Ley. Ak by bola výška ciel jasná, zákazníci by sa im mohli aspoň prispôsobiť, dodal.



Nemeckí výrobcovia majú na druhej strane slušné šance preniesť dodatočné colné náklady na zákazníkov, keďže v USA v týchto odvetviach pôsobí menej domácich spoločností, uzavrel Ley.