Nemecký priemysel varuje pred závislosťou od Číny

Berlín/Peking 3. júna (TASR) - Nemecký priemysel varuje v kontexte globálnych obchodných konfliktov pred nárastom závislosti od Číny v oblasti kritických surovín, ako sú prvky vzácnych zemín. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



„Čínska vláda si uvedomila, že môže využiť závislosť Európy od vzácnych zemín na vynútenie ústupkov v iných oblastiach,“ uviedol expert na suroviny zo zväzu nemeckého priemyslu BDI Stefan Steinicke pre týždenník Der Spiegel.



Čína obmedzuje vývoz vzácnych zemín do takej miery, že pre ostatné krajiny je ťažké vybudovať si strategické zásoby. Zároveň však platí, že Peking je kedykoľvek schopný opäť zaplaviť svetové trhy surovinami, čím by spôsobil prepad ich cien.



Investície do rozširovania výroby a spracovania sú preto pre západné spoločnosti veľmi rizikové. Podľa Steinickeho to znamená, že bez vládnej pomoci sa nedajú budovať nové kapacity. Napriek existujúcej produkcii Nemecko zatiaľ dosiahlo len malý pokrok.



Čínske exportné obmedzenia týkajúce sa kovov vzácnych zemín v poslednom čase vytvorili veľký tlak na viaceré priemyselné odvetvia. V Nemecku sa napríklad automobilky alebo strojárske firmy obávajú nedostatku dôležitých kovov používaných v senzoroch alebo elektromotoroch.



Čína svoje kontroly zdôvodnila tým, že tieto suroviny sa používajú na civilné aj vojenské účely. Hoci opatrenia boli reakciou na obchodný spor so Spojenými štátmi, vzťahujú sa na všetky krajiny, a tým ovplyvňujú aj európske spoločnosti.



Európske firmy sa sťažujú na pomalé schvaľovanie žiadostí a neistotu pri ich vydávaní. Čínske ministerstvo obchodu opakovane uviedlo, že žiadosti na export vzácnych zemín do EÚ už schválilo a že chce celý proces urýchliť.