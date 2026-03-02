< sekcia Ekonomika
Nemecký priemysel vo februári vzrástol viac, ako sa odhadovalo
Hodnota PMI nemeckého priemyslu sa tak prvýkrát za viac ako tri a pol roka dostala nad hranicu 50 bodov, čiže do teritória naznačujúceho rast sektora.
Autor TASR
Berlín 2. marca (TASR) - Aktivita v nemeckom odvetví spracovateľského priemyslu vo februári stúpla viac, ako naznačoval predbežný odhad. Index nákupných manažérov (PMI) Hamburskej obchodnej banky (HCOB) vzrástol na 50,9 bodu z januárových 49,1 bodu. Prvý odhad naznačoval, že PMI sa posilnil miernejšie, a to na 50,7 bodu. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Hodnota PMI nemeckého priemyslu sa tak prvýkrát za viac ako tri a pol roka dostala nad hranicu 50 bodov, čiže do teritória naznačujúceho rast sektora. Vo veľkej miere tomu pomohol rast produkcie aj nových objednávok a spomalenie poklesu zamestnanosti. Zrýchlil sa však rast cien vstupov a dostal sa na najsilnejšiu úroveň za viac ako tri roky. Ceny produkcie sa zvýšili prvýkrát za štyri mesiace, aj keď len mierne.
Podnikateľské očakávania v nemeckom priemysle dosiahli najvyššiu úroveň od februára 2022. „Veľká časť tejto dôvery pravdepodobne pochádza z vládnych stimulov do infraštruktúry a výrazného zväčšenia výdavkov na obranu. Očakávame, že hlavným motorom rastu výroby bude tento rok domáci dopyt,“ povedal hlavný ekonóm HCOB Cyrus de la Rubia.
