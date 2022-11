Nemecký priemysel vyzýva na odklad zavedenia globálnej minimálnej dane

Berlín 7. novembra (TASR) - Nemecký priemysel vyzval na odloženie zavedenia globálnej minimálnej dane z príjmu právnických osôb najmenej o rok, do roku 2025. To by poskytlo firmám viac času na prípravu vzhľadom na súčasnú krízu. Uviedol to v pondelok Spolkový zväz nemeckého priemyslu (BDI). TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



"Ambiciózny harmonogram uplatňovania minimálnej dane už od roku 2024 nie je reálny vzhľadom na obrovskú zložitosť súvisiacich nových predpisov," tvrdí BDI.



Ide o najväčšiu zmenu pravidiel cezhraničného zdaňovania za generáciu, s ktorou minulý rok súhlasilo takmer 140 členských krajín Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Maďarsko sa k nim nepripojilo. Cieľom globálnej dane je lepšie zohľadniť príjmy veľkých digitálnych spoločností, ako sú Apple a Amazon, ktoré si môžu zaúčtovať svoje zisky v krajinách s nízkymi daňami.



OECD v júli uviedla, že nové pravidlá by mali nadobudnúť účinnosť v roku 2024.



Podľa BDI zavedenie nových pravidiel a príprava IT procesov bude pre firmy veľmi náročná a bude ich stáť veľa času a zdrojov. Zväz požaduje zjednodušenie procesu, prechodné opatrenia a odloženie globálnej dane minimálne do roku 2025.



Odmieta tiež myšlienku, že by Nemecko mohlo zaviesť minimálnu daň samotne, bez prijatia týchto právnych predpisov v celej Európskej únii.



BDI v tejto súvislosti upozornil, že by to poškodilo konkurencieschopnosť nemeckého hospodárstva, keďže by to znamenalo náklady pre nemecké spoločnosti.



Vlády piatich najväčších európskych ekonomík vrátane Nemecka minulý mesiac uviedli, že začnú zavádzať nové daňové pravidlá na budúci rok "akýmikoľvek možnými právnymi prostriedkami", ak Maďarsko nezruší svoj odmietavý postoj na úrovni Európskej únie (EÚ).