< sekcia Ekonomika
Nemecký priemysel vyzýva na ratifikáciu obchodnej dohody EÚ s USA
Šéf priemyselnej asociácie zároveň varoval pred očakávaniami, že rozhodnutím Najvyššieho súdu sa spory o clá skončili.
Autor TASR
Berlín 23. februára (TASR) - Z pohľadu nemeckého priemyslu by Európa mala zotrvať pri obchodnej dohode so Spojenými štátmi. Európsky parlament (EP) by ju mal ratifikovať podľa plánu, inak hrozí, že „na našej strane vytvoríme ďalšiu neistotu, ktorú naozaj nepotrebujeme“, vyhlásil v pondelok prezident Spolkového zväzu nemeckého priemyslu (BDI) Peter Leibinger. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Po rozhodnutí Najvyššieho súdu USA, ktorý označil veľkú časť ciel prezidenta Donalda Trumpa za nezákonnú, je teraz dôležité, aby Únia zintenzívnila rokovania o znížení dodatočných ciel na automobily, oceľ a hliník, ktoré ovplyvňujú veľkú časť nemeckého priemyslu, dodal Leibinger. Tieto clá sa pohybujú od 30 do 40 % v závislosti od produktu a nie sú ovplyvnené rozhodnutím Najvyššieho súdu USA. V rokovaniach o výraznom skrátení zoznamu produktov, ktoré podliehajú týmto clám, sa podarilo dosiahnuť veľký pokrok, poznamenal.
Šéf priemyselnej asociácie zároveň varoval pred očakávaniami, že rozhodnutím Najvyššieho súdu sa spory o clá skončili. Súčasná administratíva vo Washingtone je odhodlaná používať clá ako nástroj na reindustrializáciu vlastnej ekonomiky, zdôraznil Leibinger.
Po rozhodnutí Najvyššieho súdu USA, ktorý označil veľkú časť ciel prezidenta Donalda Trumpa za nezákonnú, je teraz dôležité, aby Únia zintenzívnila rokovania o znížení dodatočných ciel na automobily, oceľ a hliník, ktoré ovplyvňujú veľkú časť nemeckého priemyslu, dodal Leibinger. Tieto clá sa pohybujú od 30 do 40 % v závislosti od produktu a nie sú ovplyvnené rozhodnutím Najvyššieho súdu USA. V rokovaniach o výraznom skrátení zoznamu produktov, ktoré podliehajú týmto clám, sa podarilo dosiahnuť veľký pokrok, poznamenal.
Šéf priemyselnej asociácie zároveň varoval pred očakávaniami, že rozhodnutím Najvyššieho súdu sa spory o clá skončili. Súčasná administratíva vo Washingtone je odhodlaná používať clá ako nástroj na reindustrializáciu vlastnej ekonomiky, zdôraznil Leibinger.