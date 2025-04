Nemecký priemysel vyzýva nastupujúcu vládu na pomoc ekonomike

Berlín 27. apríla (TASR) - Nemecká priemyselná a obchodná komora (DIHK) vyzvala nastupujúcu vládu, aby urýchlene zmenila smer hospodárskej politiky. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



„Pre firmy v Nemecku je kľúčové, aby nová vládna koalícia bola teraz schopná konať rýchlo,“ povedal šéf DIHK Peter Adrian pre nedeľné vydanie denníka Rheinische Post. „Ako podnikateľská komunita teraz očakávame odhodlanie, jednotu a predovšetkým rýchlosť,“ uviedol.



Adrian vidí istý prísľub pre nový ekonomický kurz krajiny v koaličnej dohode medzi kresťanskými demokratmi budúceho kancelára Friedricha Merza, Kresťanskosociálnou úniou a sociálnymi demokratmi. Poukázal pritom na plány koalície na zníženie byrokracie, reformu daňovej politiky a zrýchlenie plánovacích a schvaľovacích procesov.



Adrian navrhol, aby budúca vláda začala s jednoduchšími úlohami, ako je zníženie dane z elektriny na európsku minimálnu úroveň a zlepšenie podmienok odpisovania hodnoty, aby sa vybudovala dôvera.



Okamžité opatrenia sú podľa neho potrebné, keďže od rozpadu predchádzajúcej vládnej koalície uplynulo takmer šesť mesiacov, pričom Nemecku hrozí stagnácia ekonomiky až recesia, čo by znamenalo už tretí rok hospodárskeho poklesu po sebe.



Adrian zdôraznil, že príčiny ekonomických problémov Nemecka sú z veľkej časti domáce, aj keď momentálne zložitú situáciu zhoršuje globálna neistota v súvislosti s clami.



„O to viac je potrebné, aby nová spolková vláda začala rázne konať. Musíme konečne znova urobiť z Nemecka miesto na podnikanie pre cestu do budúcnosti,“ uzavrel.