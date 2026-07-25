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Zväz: Nemecký priemysel stráca 15.000 pracovných miest mesačne

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Kombinácia štrukturálnych slabín a vonkajších tlakov totiž vystavuje nemecké podnikateľské prostredie mimoriadnemu tlaku.

Autor TASR
Berlín 25. júla (TASR) - Nemecké priemyselné odvetvie stráca každý mesiac približne 15.000 pracovných miest, varovala generálna riaditeľka Zväzu nemeckého priemyslu (BDI) Tanja Gönnerová. Situácia v tomto odvetví je kritická, povedala, ale dodala, že existuje veľa príležitostí na zmenu situácie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Som presvedčená, že ak si urobíme svoje úlohy, budeme mať opäť všetky príležitosti. Inovácie sú už dlho najvyššou prioritou mnohých spoločností“, uviedla Gönnerová a zdôraznila, že investovanie do nových technológií, ako je umelá inteligencia, je nevyhnutné. „Máme všetky príležitosti, najmä v priemyselnej výrobe,“ povedala, ale poukázala na to, že podniky potrebujú politické podmienky, ktoré povzbudia investície a podporia priemyselnú transformáciu.

Nemecko podľa Gönnerovej „stratilo pôdu pod nohami, pokiaľ ide o konkurencieschopnosť“. Každé politické rozhodnutie v Nemecku a Európe by preto podľa nej malo podliehať jednoduchému testu: „Prispieva to ku konkurencieschopnosti? Pomáha to firmám stať sa opäť konkurencieschopnejšími?“

Také výzvy geopolitického vývoja, ako je napríklad colná politika USA a rastúca priemyselná dominancia Číny, sa podľa šéfky BDI objavili v čase, keď by nemecká ekonomika „naozaj mala ísť do posilňovne, aby sa zbavila nadváhy“, ktorú nabrala za ostatné roky. Kombinácia štrukturálnych slabín a vonkajších tlakov totiž vystavuje nemecké podnikateľské prostredie mimoriadnemu tlaku, zdôraznila.

BDI zastupuje približne 100.000 podnikov, ktoré spolu zamestnávajú viac ako osem miliónov ľudí.
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