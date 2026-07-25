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Zväz: Nemecký priemysel stráca 15.000 pracovných miest mesačne
Kombinácia štrukturálnych slabín a vonkajších tlakov totiž vystavuje nemecké podnikateľské prostredie mimoriadnemu tlaku.
Autor TASR
Berlín 25. júla (TASR) - Nemecké priemyselné odvetvie stráca každý mesiac približne 15.000 pracovných miest, varovala generálna riaditeľka Zväzu nemeckého priemyslu (BDI) Tanja Gönnerová. Situácia v tomto odvetví je kritická, povedala, ale dodala, že existuje veľa príležitostí na zmenu situácie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Som presvedčená, že ak si urobíme svoje úlohy, budeme mať opäť všetky príležitosti. Inovácie sú už dlho najvyššou prioritou mnohých spoločností“, uviedla Gönnerová a zdôraznila, že investovanie do nových technológií, ako je umelá inteligencia, je nevyhnutné. „Máme všetky príležitosti, najmä v priemyselnej výrobe,“ povedala, ale poukázala na to, že podniky potrebujú politické podmienky, ktoré povzbudia investície a podporia priemyselnú transformáciu.
Nemecko podľa Gönnerovej „stratilo pôdu pod nohami, pokiaľ ide o konkurencieschopnosť“. Každé politické rozhodnutie v Nemecku a Európe by preto podľa nej malo podliehať jednoduchému testu: „Prispieva to ku konkurencieschopnosti? Pomáha to firmám stať sa opäť konkurencieschopnejšími?“
Také výzvy geopolitického vývoja, ako je napríklad colná politika USA a rastúca priemyselná dominancia Číny, sa podľa šéfky BDI objavili v čase, keď by nemecká ekonomika „naozaj mala ísť do posilňovne, aby sa zbavila nadváhy“, ktorú nabrala za ostatné roky. Kombinácia štrukturálnych slabín a vonkajších tlakov totiž vystavuje nemecké podnikateľské prostredie mimoriadnemu tlaku, zdôraznila.
BDI zastupuje približne 100.000 podnikov, ktoré spolu zamestnávajú viac ako osem miliónov ľudí.
„Som presvedčená, že ak si urobíme svoje úlohy, budeme mať opäť všetky príležitosti. Inovácie sú už dlho najvyššou prioritou mnohých spoločností“, uviedla Gönnerová a zdôraznila, že investovanie do nových technológií, ako je umelá inteligencia, je nevyhnutné. „Máme všetky príležitosti, najmä v priemyselnej výrobe,“ povedala, ale poukázala na to, že podniky potrebujú politické podmienky, ktoré povzbudia investície a podporia priemyselnú transformáciu.
Nemecko podľa Gönnerovej „stratilo pôdu pod nohami, pokiaľ ide o konkurencieschopnosť“. Každé politické rozhodnutie v Nemecku a Európe by preto podľa nej malo podliehať jednoduchému testu: „Prispieva to ku konkurencieschopnosti? Pomáha to firmám stať sa opäť konkurencieschopnejšími?“
Také výzvy geopolitického vývoja, ako je napríklad colná politika USA a rastúca priemyselná dominancia Číny, sa podľa šéfky BDI objavili v čase, keď by nemecká ekonomika „naozaj mala ísť do posilňovne, aby sa zbavila nadváhy“, ktorú nabrala za ostatné roky. Kombinácia štrukturálnych slabín a vonkajších tlakov totiž vystavuje nemecké podnikateľské prostredie mimoriadnemu tlaku, zdôraznila.
BDI zastupuje približne 100.000 podnikov, ktoré spolu zamestnávajú viac ako osem miliónov ľudí.